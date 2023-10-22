يحيى الشهري: لعبت مع الرياض بعد يومين من التوقيع

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علق يحيى الشهري، نجم نادي الرياض، على فوز فريقه أمام الاتفاق اليوم في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الشهري متحدثًا لـ قناة SSC: “فريق الرياض قبل التوقف بذل مجهود كبير ليقدم الأفضل تحت قيادة مدرب جديد وتكتيك جديد”.
وأضاف الشهري: “نجحنا في تطبيق خطة المدرب وهناك انسجام رائع بين اللاعبين تم خلال فترة تراوحت من 10 إلى 12 يومًا”.
وتابع: “نجحنا في استغلال أخطاء الاتفاق ونستحق الفوز”.
وواصل: “لي الشرف اللعب مع الرياض، ووقعت منذ يومين مع الفريق، وإن شاء الله سأقدم الأفضل لأنني جاهز”.
" شرف لي اللعب لنادي الرياض ووقعت منذ يومين فقط "
يحيى الشهري – لاعب #الرياض #دوري_روشن_السعودي#الرياض_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/fhwevSzeI1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 22, 2023