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يحيى الشهري: لعبت مع الرياض بعد يومين من التوقيع

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
يحيى الشهري: لعبت مع الرياض بعد يومين من التوقيع
المواطن - فريق التحرير

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علق يحيى الشهري، نجم نادي الرياض، على فوز فريقه أمام الاتفاق اليوم في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

يحيى الشهري

وقال الشهري متحدثًا لـ قناة SSC: “فريق الرياض قبل التوقف بذل مجهود كبير ليقدم الأفضل تحت قيادة مدرب جديد وتكتيك جديد”.

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وأضاف الشهري: “نجحنا في تطبيق خطة المدرب وهناك انسجام رائع بين اللاعبين تم خلال فترة تراوحت من 10 إلى 12 يومًا”.

الرياض ضد الاتفاق - 1

وتابع: “نجحنا في استغلال أخطاء الاتفاق ونستحق الفوز”.

وواصل: “لي الشرف اللعب مع الرياض، ووقعت منذ يومين مع الفريق، وإن شاء الله سأقدم الأفضل لأنني جاهز”.

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