يحيى الشهري: لعبت مع الرياض بعد يومين من التوقيع

علق يحيى الشهري، نجم نادي الرياض، على فوز فريقه أمام الاتفاق اليوم في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

يحيى الشهري

وقال الشهري متحدثًا لـ قناة SSC: “فريق الرياض قبل التوقف بذل مجهود كبير ليقدم الأفضل تحت قيادة مدرب جديد وتكتيك جديد”.

وأضاف الشهري: “نجحنا في تطبيق خطة المدرب وهناك انسجام رائع بين اللاعبين تم خلال فترة تراوحت من 10 إلى 12 يومًا”.

وتابع: “نجحنا في استغلال أخطاء الاتفاق ونستحق الفوز”.

وواصل: “لي الشرف اللعب مع الرياض، ووقعت منذ يومين مع الفريق، وإن شاء الله سأقدم الأفضل لأنني جاهز”.