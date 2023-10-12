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لتحسين تجربة المستخدم

يوتيوب ينتهج سياسات جديدة لعرض الإعلانات

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
يوتيوب ينتهج سياسات جديدة لعرض الإعلانات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تطبيق مقاطع الفيديو يوتيوب، عن بدء تجربة نهج جديد لعرض الإعلانات على أجهزة التلفاز الذكية والأجهزة المتصلة مثل “Apple TV”، وأجهزة الألعاب بهدف تحسين تجربة المستخدم.

فترات إعلانية أقل بالعدد

وأوضح يوتيوب، أن النهج الجديد يتمحور حول تقديم فترات إعلانية أطول، لكنها أقل بالعدد، والهدف من هذا التغيير عرض الإعلانات بطريقة تتناسب مع كل منصة تجري مشاهدة يوتيوب عليها.

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وتابعت منصة يوتيوب أن معظم وقت المشاهدة على الأجهزة المتصلة بالتلفزيون في الولايات المتحدة يستغرق وقتاً يقارب الـ21 دقيقة.

إعلانات لا يمكن تخطيها

وكان تطبيق يوتيوب، قد أعلن سابقاً عن إعلانات لا يمكن تخطّيها تستمر لمدة 30 ثانية على تطبيقات التلفزيون.

وبحسب الأبحاث التي أجرتها الشركة، يفضل 79 في المائة من المشاهدين أن تقوم يوتيوب بتجميع الإعلانات معاً، بدلاً من توزيعها على مدار الفيديو الطويل، فيما تعتقد الشركة أن تقليل التوقفات والانقطاعات هو الحل الأمثل.

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مدة الإعلان وزيادة الشفافية

وتستهدف مؤسسة يوتيوب زيادة الشفافية في مدة فترات الإعلان، حيث ستختبر قريباً تجربة إعلانية تُظهر للمستخدم مدة الانتظار، حتى يتمكن من تخطي الإعلانات المتتالية. ولطالما كانت «يوتيوب» تبتكر في صيغ الإعلان على التطبيقات التلفزيونية.

هذا أكثر ما يشاهده السعوديون على يوتيوب (1)
منصة يوتيوب
يوتيوب
يوتيوب

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