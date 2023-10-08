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يورجن كلوب: تعادل برايتون ضد ليفربول نتيجة عادلة

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
يورجن كلوب: تعادل برايتون ضد ليفربول نتيجة عادلة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، أن تعادل برايتون ضد ليفربول في مباراة الفريقين اليوم في الدوري الإنجليزي كان بمثابة نتيجة عادلة.

وتحدث كلوب لموقع ليفربول قائلًا: “لقد نجحنا في إيقاع برايتون في العديد من الأخطاء المتشابهة، وبرايتون فريق جيد من الصعب إيقاعه في الأخطاء، وفي الشوط الثاني كان يجب على ليفربول تسجيل ما لا يقل عن 3 أهداف”.

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وتابع كلوب: “أرى أن النتيجة عادلة بين الفريقين في نهاية المطاف، وحاولت تهدئة المدرب الإيطالي روبيرتو دي زربي حينما كان يتحدث بقوة مع الحكام، حاولت استخدام خبراتي لتهدئة الأوضاع”.

برايتون ضد ليفربول

وكان فريق برايتون تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب الإيفواري سيمون إدينجرا في الدقيقة الـ20، وواصل ليفربول محاولاته لإحراز هدف التعادل لينجح اللاعب المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول للريدز في الدقيقة الـ40.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، نجح صلاح في إضافة الهدف الثاني له ولفريق ليفربول في الدقيقة الـ44 من ركلة جزاء.

برايتون ضد ليفربول

وانتهى الشوط الأول من مباراة برايتون ضد ليفربول بتقدم الريدز بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الإنجليزي لويس دينك في إحراز الهدف الثاني لفريق برايتون في الدقيقة الـ79.

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2/ 2، حيث أصبح رصيد برايتون بعد المباراة 16 نقطة في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد ليفربول 17 نقطة في المركز الرابع.

برايتون ضد ليفربول

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