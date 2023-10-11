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لبدء مشواره مع الفريق

يوسف المناعي يصل إلى أبها

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
يوسف المناعي يصل إلى أبها
المواطن - فريق التحرير

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وصل المدير الفني التونسي يوسف المناعي إلى مدينة أبها، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها.

يوسف المناعي في أبها

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من وصول يوسف المناعي إلى أبها، وبرفقته نائب رئيس النادي، فهد آل مفرح، وكان في استقبالهم مدير العلاقات، الوليد الراقدي والإداري حسين مفلح.

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مدرب أبها يوسف المناعي
جانب من وصول المناعي – المصدر @abhaFC

وكان نادي أبها قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع يوسف المناعي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش، وتولي مدرب الفريق الرديف، الروماني جورج تيميش المهمة بشكل مؤقت.

ويملك يوسف المناعي صاحب الـ48 عامًا، خبرة كبيرة، حيث عمل كمساعد أول مع الإفريقي التونسي، الاتفاق والهلال، وكمدير فني مع الشعب والعربي الإماراتيين، الأهلي البحريني، القادسية والعدالة.

يوسف المناعي
المناعي – المصدر @qadisiyah1967

أبها في دوري روشن

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المستوى المتوقع منه خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتواجد في المراكز الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي الحالي، ما دفع الإدارة للتعاقد مع المناعي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ15 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل مرة والخسارة في 6 لقاءات، وسجل 7 أهداف، واهتزت شباكه 16 مرة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

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