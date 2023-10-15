يوسف عطال يقود التشكيلة المتوقعة لـ الجزائر أمام مصر

سيقود اللاعب يوسف عطال نجم نادي نيس الفرنسي، تشكيلة المنتخب الجزائري لمواجهة منتخب مصر غدًا في مباراة ودية تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يوسف عطال في التشكيل المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري مكونًا من: “أنتوني ماندريا، رامي بن سبعيني، محمد الأمين توجاي، أحمد توبة، يوسف عطال، سفيان فيغولي، رامز مرزوقي، إسلام سليماني، رياض محرز، الأمين عمورة، أمين غويري”.

أما تشكيل منتخب مصر المتوقع فسيكون مكونًا من: “أحمد فتوح، محمد الشناوي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال، علي جبر، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش”.

توقيت المباراة

وتقام المباراة غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على قناة On Time Sports.

ويحتضن ملعب “هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية المباراة.

وقبل مواجهة الجزائر، كان منتخب مصر هزم منتخب زامبيا وديًا يوم الخميس الماضي بهدف.

وكان الشوط الأول شهد تعادلًا سلبيًّا، رغم استحواذ المنتخب المصري على الكرة، حيث قدم الثلاثي محمد النني نجم آرسنال الإنجليزي وطارق حامد لاعب ضمك وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري أداءً مميزًا في خط الوسط وسط غياب تام لخطورة اللاعب محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، وبعد محاولات قوية ومستمرة من المنتخب المصري، نجح الفراعنة في إحراز هدف الفوز الوحيد عبر اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الـ93 من ضربة رأسية، بعد عرضية متقنة من اللاعب أحمد سيد زيزو.