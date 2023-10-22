يوفر آلاف الوظائف.. 10 معلومات عن مصنع السيارات الجديد في السعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور (هيونداي) توقيع اتفاقية مشروع مشترك؛ بهدف إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

10 معلومات عن مصنع السيارات

وفيما يلي تستعرض “المواطن“، أبرز 10 معلومات عن مصنع السيارات الجديد في السعودية.

1- تبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70% في حين ستمتلك هيونداي 30%.

2- هيونداي ستكون شريكًا تكنولوجيًّا إستراتيجيًّا لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري.

3- تتجاوز الاستثمارات المقدّرة في المشروع 1.8 مليار ريال.

4- يستهدف المشروع إنتاج 50,000 سيارة سنويًّا.

5- السيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية.

6- تشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024 وبدء الإنتاج في 2026.

آلاف الوظائف

7- يوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع إتاحة نقل الخبرات والتجارب.

8- تمثّل الاتفاقية مع هيونداي المبادرة الأحدث ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالميًّا.

9- سيكون من شأن الاتفاقية زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية والإسهام في زيادة قوة سلاسل الأمداد في المملكة والعالم.

10 يجسد المشروع المشترك جهود الصندوق بتأسيس شركات رائدة محليًّا وإقليميًّا، وبناء القدرات على المستوى الوطني ونقل التقنية المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، واستحداث وظائف تتطلب كفاءات عالية، كما تُسهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، بما يدعم سلاسل الإمداد في القطاع.