Icon

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة التاسعة Icon تحذير من الآثار الجانبية لحقن إنقاص الوزن Icon وزير الخارجية يبحث وقف التصعيد في غزة مع نظرائه بالأردن ومصر وقطر Icon الوحدة يُجبر الفيحاء على التعادل Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الخليج ضد الرائد Icon فيصل بن فرحان: السعودية ترفض استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل Icon ندوة بمعرض الرياض للكتاب : لهجات كثيرة ماتت في بعض المناطق Icon يوفنتوس يحسم الديربي ضد تورينو ويصعد للمركز الثالث Icon تدخل بايدن لإنهاء التصعيد بين إسرائيل وحماس أمر معقد للغاية Icon ترقب الدوام الشتوي في المدارس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ثامن جولات الدوري الإيطالي

يوفنتوس يحسم الديربي ضد تورينو ويصعد للمركز الثالث

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
يوفنتوس يحسم الديربي ضد تورينو ويصعد للمركز الثالث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، ديربي مدينة تورينو اليوم، بالفوز على فريق تورينو بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين

قد يهمّك أيضاً
نادي الفتح يُطالب فرق دوري روشن بدعم باتنا أمام رونالدو

نادي الفتح يُطالب فرق دوري روشن بدعم باتنا أمام رونالدو

نور الغندور بإطلالة تثير الانتقادات في دبي

نور الغندور بإطلالة تثير الانتقادات في دبي

 يوفنتوس ضد تورينو

وفي الشوط الثاني، نجح اليوفي في إحراز هدفين عبر كل من الإيطالي فريدريكو جاتي والبولندي أركاديوش ميليك في الدقيقتين الـ 47 والـ63.

وبعد الفوز، أصبح رصيد اليوفي 17 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد تورينو 9 نقاط في المركز الـ12.

يوفنتوس ضد تورينو - 2

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، انطلقت أمس بتعادل إمبولي ضد أودينيزي بدون أهداف، وتعادل ليتشي مع ساسولو بهدف لكل فريق.

وفي مباريات اليوم، تعادل إنتر ميلان مع بولونيا بهدفين لكل فريق، وفاز يوفنتوس على تورينو بهدفين دون رد، وتقام حاليًا مباراة جنوى ضد ميلان.

يوفنتوس ضد تورينو - 1

وفي الغد، تُقام مباريات ” مونزا ضد ساليرنيتانا” و ” لاتسيو ضد أتالانتا” و ” فروسينوني ضد هيلاس فيرونا” و ” كالياري ضد روما” و ” نابولي ضد فيورنتينا”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة