يوفنتوس يحسم الديربي ضد تورينو ويصعد للمركز الثالث

حسم الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، ديربي مدينة تورينو اليوم، بالفوز على فريق تورينو بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين

يوفنتوس ضد تورينو

وفي الشوط الثاني، نجح اليوفي في إحراز هدفين عبر كل من الإيطالي فريدريكو جاتي والبولندي أركاديوش ميليك في الدقيقتين الـ 47 والـ63.

وبعد الفوز، أصبح رصيد اليوفي 17 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد تورينو 9 نقاط في المركز الـ12.

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، انطلقت أمس بتعادل إمبولي ضد أودينيزي بدون أهداف، وتعادل ليتشي مع ساسولو بهدف لكل فريق.

وفي مباريات اليوم، تعادل إنتر ميلان مع بولونيا بهدفين لكل فريق، وفاز يوفنتوس على تورينو بهدفين دون رد، وتقام حاليًا مباراة جنوى ضد ميلان.

وفي الغد، تُقام مباريات ” مونزا ضد ساليرنيتانا” و ” لاتسيو ضد أتالانتا” و ” فروسينوني ضد هيلاس فيرونا” و ” كالياري ضد روما” و ” نابولي ضد فيورنتينا”.