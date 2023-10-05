يوم المعلمين .. بجهودكم تُبنى الأجيال وتنهض الأمم فشكراً معلمي

في يوم المعلمين أو اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل عام، نستذكر جهود المعلمين والمعلمات في تربية وتعليم الأبناء والنشء بناء المستقبل وورود الغد وحاملي لواء التقدم والرقي والازدهار للأمة.

وبهذه المناسبة كرم نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد_الفيصل، في يوم المعلم، عدداً من المعلمين المتقاعدين ومجموعة من معلمي ومعلمات المنطقة، بالتزامن مع الاحتفاء بـ اليوم العالمي للمعلّم.

بناء الأجيال

يأتي ذلك تقديراً لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر.

أيضا بعث وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان، رسالة شكر وتقدير وعرفان لجميع المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر.

خدم الوطن

وقال وزير التعليم في رسالة نصية أُرسلت إلى هواتف المعلمين: “أخي المعلم/ أختي المعلمة، أود أن أعبّر لك عن جزيل التقدير والعرفان بمناسبة يوم المعلم؛ متطلعًا إلى أن نُواصل العمل في خدمة الوطن نحو مستقبل واعد.. أخوكم يوسف البنيان”.

وتفاعلت إدارة تعليم الرياض مع هذه المناسبة بكلمة لمدير عام تعليم الرياض نايف الزارع حيث قال :”يأتي الاحتفاء بيوم المعلم تأكيداً على دور المعلم والرسالة السامية التي يحملها في بناء الفكر الناضج والمعتدل، والذي ينعكس إيجاباً على نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام”.

#اليوم_العالمي_للمعلم |

مدير عام #تعليم_الرياض في كلمته بمناسبة يوم المعلم:"يأتي الاحتفاء بيوم المعلم تأكيداً على دور المعلم والرسالة السامية التي يحملها في بناء الفكر الناضج والمعتدل، والذي ينعكس إيجاباً على نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام".#شكراً_معلمي pic.twitter.com/PefYKeqt7q — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) October 5, 2023

تحية لكل معلم

ونشر أحمد الجلعود مقطع فيديو يوثق تحية الطلاب لمعلميهم في يوم المعلمين، أو اليوم العالمي للمعلم داخل إحدى المدارس، وعلق عليه بقوله “وجّهْ تحيةً لصاحب المهنة التي تخلق المهن الأخرى، فهم الأحْرى بالاحترام والتقدير والتبجيل”..

شكراً معلمي

وتفاعلت إدارة تعليم جدة مع هذه المناسبة بمقطع فيديو يوق جهود المعلمين والمعلمات وعلقت عليه بالقول “في يوم المعلم العالمي نقولُ لكل منَ علّمنا شكراً معلمي”.

صناع المستقبل

كما نشرت إدارة تعليم نجران مقطع فيديو تقديراً للمعلمين والمعلمات يوثق مشاعر طلاب وطالبات تعليم نجران في يوم المعلمين، وعلقت عليه بالقول “نفتخر بكم معلمينا ومعلماتنا .. فأنتم صانعي مستقبلنا .. وبتوجيهاتكم نحقق طموحاتنا .. فـ شكراً معلمي”.