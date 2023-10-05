يوم المعلمين .. بجهودكم تُبنى الأجيال وتنهض الأمم فشكراً معلمي اتحاد غرب آسيا: السعودية قادرة على تنظيم نسخة مونديالية استثنائية إصابة ليفاندوفسكي تقلق جمهور نادي برشلونة ترامب ممنوع من الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب نهائيًا منصة إكس تجري تغييرًا جديدًا يتعلق بالأخبار 82 وظيفة إدارية لدى شركة الأهلي إسناد جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية 5 أطعمة لا يُنصح بتناولها مع الماء المركزي السعودي يعلن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري المناولة للشحن: شراء حاويات نقل مبردة بـ 794 ألف ريال
في يوم المعلمين أو اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل عام، نستذكر جهود المعلمين والمعلمات في تربية وتعليم الأبناء والنشء بناء المستقبل وورود الغد وحاملي لواء التقدم والرقي والازدهار للأمة.
وبهذه المناسبة كرم نائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد_الفيصل، في يوم المعلم، عدداً من المعلمين المتقاعدين ومجموعة من معلمي ومعلمات المنطقة، بالتزامن مع الاحتفاء بـ اليوم العالمي للمعلّم.
يأتي ذلك تقديراً لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر.
أيضا بعث وزير التعليم الدكتور يوسف البنيان، رسالة شكر وتقدير وعرفان لجميع المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر.
وقال وزير التعليم في رسالة نصية أُرسلت إلى هواتف المعلمين: “أخي المعلم/ أختي المعلمة، أود أن أعبّر لك عن جزيل التقدير والعرفان بمناسبة يوم المعلم؛ متطلعًا إلى أن نُواصل العمل في خدمة الوطن نحو مستقبل واعد.. أخوكم يوسف البنيان”.
وتفاعلت إدارة تعليم الرياض مع هذه المناسبة بكلمة لمدير عام تعليم الرياض نايف الزارع حيث قال :”يأتي الاحتفاء بيوم المعلم تأكيداً على دور المعلم والرسالة السامية التي يحملها في بناء الفكر الناضج والمعتدل، والذي ينعكس إيجاباً على نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام”.
#اليوم_العالمي_للمعلم |
مدير عام #تعليم_الرياض في كلمته بمناسبة يوم المعلم:"يأتي الاحتفاء بيوم المعلم تأكيداً على دور المعلم والرسالة السامية التي يحملها في بناء الفكر الناضج والمعتدل، والذي ينعكس إيجاباً على نفوس أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام".#شكراً_معلمي pic.twitter.com/PefYKeqt7q
— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) October 5, 2023
ونشر أحمد الجلعود مقطع فيديو يوثق تحية الطلاب لمعلميهم في يوم المعلمين، أو اليوم العالمي للمعلم داخل إحدى المدارس، وعلق عليه بقوله “وجّهْ تحيةً لصاحب المهنة التي تخلق المهن الأخرى، فهم الأحْرى بالاحترام والتقدير والتبجيل”..
هكذا حيا هؤلاء الطلاب معلميهم في #اليوم_العالمي_للمعلم
وجّهْ تحيةً لصاحب المهنة التي تخلق المهن الأخرى، فهم الأحْرى بالاحترام والتقدير والتبجيل👇🏻#شكرا_معلمي#يوم_المعلم #يوم_المعلم_العالمي pic.twitter.com/fU7rpU4X7J
— أحمد الجلعود (@577_ah) October 5, 2023
وتفاعلت إدارة تعليم جدة مع هذه المناسبة بمقطع فيديو يوق جهود المعلمين والمعلمات وعلقت عليه بالقول “في يوم المعلم العالمي نقولُ لكل منَ علّمنا شكراً معلمي”.
فيـديو |
في #يوم_المعلم_العالمي نقولُ لكل منَ علّمنا #شكراً_معلمي #تعليم_جده pic.twitter.com/w9yu1A7j1b
— إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) October 5, 2023
كما نشرت إدارة تعليم نجران مقطع فيديو تقديراً للمعلمين والمعلمات يوثق مشاعر طلاب وطالبات تعليم نجران في يوم المعلمين، وعلقت عليه بالقول “نفتخر بكم معلمينا ومعلماتنا .. فأنتم صانعي مستقبلنا .. وبتوجيهاتكم نحقق طموحاتنا .. فـ شكراً معلمي”.
مشاعر طلاب وطالبات #تعليم_نجران في يوم المعلم، نفتخر بكم معلمينا ومعلماتنا .. فأنتم صانعي مستقبلنا .. وبتوجيهاتكم نحقق طموحاتنا .. فـ #شكرا_معلمي . pic.twitter.com/8ruNglibG7
— إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) October 5, 2023