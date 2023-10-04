يوم المعلم العالمي .. بكم تُبنى الأجيال وتنهض الأمم فشكراً لكم

بعبارات ورسائل الشكر والتقدير والعرفان، تفاعل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر وسم يوم المعلم العالمي تقديراً لجهود معلمي الأجيال ودورهم في تربية الأجيال.

بناء الأجيال ومستقبل الأوطان

وبالأمس عبر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة يوم المعلّم العالمي عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر ويصنع مستقبلاً زاهراً للوطن.

جبال من الشكر على عطائكم

وكتبت دارين عبر حسابها في منصة إكس: “إلى من تألقوا إخلاصا وتضحية…حبا وعطاء…لكم جبال من الشكر على عطائكم.. بكم تبنى الأجيال وتنهض الأمم”.

وقالت ليلى محمد: “ما أشرقت في الكون أي حضارة، إلّا وكانت من ضياء معلم “.

وعلق حساب مجمع هالة بنت عوف الابتدائي عبر منصة إكس عبر وسم يوم المعلم العالمي بمشاركة الطالبات في هذه المناسبة تقديراً لجهود المعلمين والمعلمات.. فشكراً لهم.

مشاركة الطالبات بمناسبة #يوم_المعلم_العالمي

فشكرا لهم pic.twitter.com/dkxYdwhmpR — مجمع هاله بنت عوف الابتدائي (@MOE_MHC_26_1000) October 4, 2023

كما علقت الابتدائية ٢٨٤ عبر وسم يوم المعلم العالمي بعبارات الشكر والتقدير “معلمي لك جبالا من الحب والعطاء.. جانب من مشاركة الطالبات في يوم المعلم”.

معلمي لك جبالا من الحب والعطاء .

جانب من مشاركة الطالبات في يوم المعلم. #مكتب_التعليم_بالنسيم#اليوم_العالمي_للمعلم2023 pic.twitter.com/nTBF8zGuf5 — الابتدائية ٢٨٤ (@MOE_RYH_07_1046) October 4, 2023

المعلم يحمل أعظم رسالة

وكتبت ريماس عبر وسم يوم المعلم العالمي “المعلم يحمل أعظم رسالة ، فهو يبني الأجيال الجديدة ، ويخرج من تحت يديه : أطباء وأدباء وعلماء ومهندسون…”.

مستجدات قطاع التعليم

في سياق متصل، يُعقد مساء اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم.

كما يجيب وزير التعليم على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي ينقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.