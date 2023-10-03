يوم المعلم العالمي 2023 تقدير وعرفان لحاملي رسالة العلم الجليلة

يحتفل العالم والسعودية يوم 5 أكتوبر الجاري بـ يوم المعلم العالمي أو يوم المعلمين، وهو يوم يتم الاحتفال به منذ عام 1994؛ تقديرًا للمعلمين، وعرفانًا بما يقومون به من خدمات جليلة في تعليم النشء جميع المهارات العلمية والأخلاقية.

يوم المعلم العالمي 2023

يوم المعلمين 2023 يأتي لمناقشة أهم الأزمات التي تعيق عمل المعلمين، وأهم المشكلات التي تواجههم في حياتهم في جميع دول العالم في وسيلة لإيجاد حلول ناجعة لها.

وبحسب الموقع الرسمي لـ اليونسكو، تأتي احتفالات يوم المعلم العالمي 2023 تحت عنوان “المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب به: ضرورة معالجة النقص في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي”، وهي تسعى إلى أن يتصدر جدول الأعمال العالمي موضوع أهمية وقف تراجع أعداد المعلمين ومن ثَمَّ البدء في زيادة أعدادهم. سوف تدعو هذه الاحتفالات عبر الأنشطة المتنوعة التي تقيمها إلى تقدير مهنة التعليم وتعزيز كرامة المعلمين، وسوف تحلل الصعوبات التي تواجههم وتعرض ممارسات ملهمة ترمي إلى استقطاب المعلمين والمربين والحفاظ عليهم وتحفيزهم. وكذلك سوف تنظر في السبل التي تدفع النظم التعليمية والمجتمعات والجماعات المحلية والأُسر إلى الاعتراف بجهود المعملين وتقديرها والاجتهاد في دعمها.

ويأتي الاحتفال بـ يوم المعلم العالمي بشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للتعليم.

دعم المعلمين

يوم المعلم العالمي يهدف في المقام الأول كما تقول منظمة “اليونسكو” على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى التفكير في الدعم الذي يحتاجه المعلمون؛ لنشر مواهبهم ومهنتهم بالكامل، وكذلك إعادة التفكير في الطريق إلى الأمام للمهنة على مستوى العالم.

وكان موضوع يوم المعلمين 2022 العام الماضي تحت عنوان “تحول التعليم يبدأ بالمعلمين”، وتناولت حينها الاحتفالات الالتزامات والدعوات إلى العمل التي تم التعهد بها في قمة تحويل التعليم التي وُقِّعت في شهر سبتمبر 2022.