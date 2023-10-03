Icon

أبرز مستجدات التعليم في مؤتمر البنيان غدًا Icon يوم المعلم العالمي 2023 تقدير وعرفان لحاملي رسالة العلم الجليلة Icon العثور على الحياة خارج كوكبنا مسألة وقت Icon الفيحاء يصعد للوصافة بثنائية في باختاكور Icon أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي Icon الهلال يحقق أول فوز في مجموعات دوري أبطال آسيا بثلاثية في ناساجي Icon الهند غاضبة بعد 24 وفاة بمستشفى نصفهم رُضع Icon نيمار يسجل هدفه الأول آسيويًّا Icon رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد ناساجي بالشوط الأول Icon الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خدمات جليلة في تعليم النشء جميع المهارات

يوم المعلم العالمي 2023 تقدير وعرفان لحاملي رسالة العلم الجليلة

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
يوم المعلم العالمي 2023 تقدير وعرفان لحاملي رسالة العلم الجليلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحتفل العالم والسعودية يوم 5 أكتوبر الجاري بـ يوم المعلم العالمي أو يوم المعلمين، وهو يوم يتم الاحتفال به منذ عام 1994؛ تقديرًا للمعلمين، وعرفانًا بما يقومون به من خدمات جليلة في تعليم النشء جميع المهارات العلمية والأخلاقية.

يوم المعلم العالمي 2023

يوم المعلمين 2023 يأتي لمناقشة أهم الأزمات التي تعيق عمل المعلمين، وأهم المشكلات التي تواجههم في حياتهم في جميع دول العالم في وسيلة لإيجاد حلول ناجعة لها.

قد يهمّك أيضاً
مؤسس فيسبوك يصدم العالم بأول مقابلة له عبر الميتافيرس

مؤسس فيسبوك يصدم العالم بأول مقابلة له عبر الميتافيرس

الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد

الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد

وبحسب الموقع الرسمي لـ اليونسكو، تأتي احتفالات يوم المعلم العالمي 2023 تحت عنوان “المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب به: ضرورة معالجة النقص في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي”، وهي تسعى إلى أن يتصدر جدول الأعمال العالمي موضوع أهمية وقف تراجع أعداد المعلمين ومن ثَمَّ البدء في زيادة أعدادهم. سوف تدعو هذه الاحتفالات عبر الأنشطة المتنوعة التي تقيمها إلى تقدير مهنة التعليم وتعزيز كرامة المعلمين، وسوف تحلل الصعوبات التي تواجههم وتعرض ممارسات ملهمة ترمي إلى استقطاب المعلمين والمربين والحفاظ عليهم وتحفيزهم. وكذلك سوف تنظر في السبل التي تدفع النظم التعليمية والمجتمعات والجماعات المحلية والأُسر إلى الاعتراف بجهود المعملين وتقديرها والاجتهاد في دعمها.

ويأتي الاحتفال بـ يوم المعلم العالمي بشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للتعليم.

دعم المعلمين

يوم المعلم العالمي يهدف في المقام الأول كما تقول منظمة “اليونسكو” على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى التفكير في الدعم الذي يحتاجه المعلمون؛ لنشر مواهبهم ومهنتهم بالكامل، وكذلك إعادة التفكير في الطريق إلى الأمام للمهنة على مستوى العالم.

وكان موضوع يوم المعلمين 2022 العام الماضي تحت عنوان “تحول التعليم يبدأ بالمعلمين”، وتناولت حينها الاحتفالات الالتزامات والدعوات إلى العمل التي تم التعهد بها في قمة تحويل التعليم التي وُقِّعت في شهر سبتمبر 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة الشباب بعد استبعاد قائمة السيف
الرياضة

عبدالعزيز المالك ينافس محمد المنجم على رئاسة...

الرياضة
لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار في صربيا
غرائب

لقطات لسيدة ترتبك وتترك سيارتها أمام القطار...

غرائب
مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح
آخر الاخبار

مباراة ليفربول اليوم قد تكون الأخيرة لصلاح

آخر الاخبار
الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم خلال أغسطس
السعودية اليوم

الإحصاء: أسعار الإيجارات المؤثر الأكبر في التضخم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر
السوق

الأسهم السعودية تنهي أولى تعاملات الأسبوع باللون...

السوق
تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا
السعودية اليوم

تقلبات جوية على بعض مناطق السعودية غدًا

السعودية اليوم
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
السعودية اليوم

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر...

السعودية اليوم
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة صحية وإدارية
حصاد اليوم

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن 284 وظيفة...

حصاد اليوم