10 أسباب لـ الجوع المستمر.. الأخير أخطرها

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في كثير من الأحيان قد يشعر البعض بحالة من الجوع والرغبة في تناول الطعام على الرغم من أنه لم يمر وقت طويل على تناول آخر وجبة.
وفي هذا السياق، أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، 10 أسباب للشعور بالجوع على النحو التالي:
1- قلة النوم
2- قلة شرب الماء
3- تناول السكريات
4- الأكل بسرعة أو أثناء مشاهدة
5- التلفاز أو أثناء اللعب الالكتروني
6- فرط نشاط الغدة الدرقية
7- استعمال بعض الأدوية
8- انخفاض السكر بالدم
9- القلق والتوتر
10- داء السكري والإكثار من السكريات
في سياق متصل، يؤكد الأطباء وخبراء الصحة على أهمية تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الألياف والمعادن الضرورية للجسم لرفع نسبة المناعة وتعزيز الصحة بصفة عامة.
كما يُنصح بشدة بأهمية تجنب الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات التي تتسبب في رفع نسبة السكر في الجسم.