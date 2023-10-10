10 معلومات عن صحراء النقب بعد رد السيسي على دعوات التهجير

رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على دعوات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس وقال: “إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب في إسرائيل”.

وتابع الرئيس السيسي: “هناك صحراء النقب، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة حماس والجهاد الإسلامي ثم يتم إعادتهم مجددًا مرة أخرى”.

صحراء النقب

– تقع صحراء النقب أو السبع أو شرق سيناء في غرب آسيا.

– تعد صحراء النقب جغرافيًّا جزءًا من شبه جزيرة سيناء، وحدّها الشرقي الصدع الآسيوي الإفريقي متمثلًا بوادي عربة.

– كانت صحراء النقب جزء من فلسطين الانتدابية، وتقع اليوم ضمن حدود دولة الاحتلال السياسية، ونصف سكانها من البدو العرب الذين بقوا في هذه المنطقة بعد حرب 1948.

– تبلغ مساحة النقب 14.000 كيلو متر مربع.

– يقطن صحراء النقب الكثير من القبائل والعشائر العربية.

– تنحدر معظم قبائل وعشائر النقب من قبيلة الترابين والتياها والعزازمة والجهالين والقديرات والظُّلام وقبائل أخرى، ويملكون حاليًّا من أراضي النقب ما يقارب ثلاثة ملايين دونم.

– تعتبر طبيعة المنطقة صحراوية في صحراء النقب جافة باستثناء الجزء الشمالي قضاء بئر السبع.

– تتميز النقب بمناخها الصحراوي وقلة سقوط الأمطار والتباين الكبير بين حرارتي الليل والنهار وانخفاض الرطوبة.

– ترتفع الحرارة في صحراء النقب صيفًا إلى 50 درجة مئوية، وتنخفض شتاءً فتصل إلى 7 درجة مئوية.

– يبلغ تعداد البدو في منطقة النقب 317 ألف نسمة أي نصف عدد سكان النقب الكلي وحوالي ثلث عدد سكان منطقة الجنوب الإدارية البالغ عدد سكانها مليون نسمة حسب تقديرات حكومة الاحتلال عام 2014.