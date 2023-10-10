10 مكسرات وفواكه جافة لعظام قوية

يمكن أن يكون تناول الفواكه الجافة طريقة رائعة لتعزيز صحة العظام بسبب محتواها الغني بالعناصر الغذائية، بما يشمل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات المختلفة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.

وتقدم المكسرات والفواكه الجافة العشرة التالية فوائد صحية بشكل خاص لتقوية العظام، بحسب العربية:

1. اللوز

يعد اللوز مصدرًا غنيًّا بالكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E. ويوفر العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام، كما أنه معروف بمحتواه من البروتين.

2. عين الجمل

يحتوي عين الجمل على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تفيد صحة العظام. وتشتمل على المنجنيز الذي يدعم تكوين العظام والتمعدن.

3. التين

يشتهر التين بأنه مصدر جيد للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن حيوية للحفاظ على كثافة العظام وقوتها.

4. التمر

إن التمر غني بالبوتاسيوم، مما يساعد على منع فقدان الكالسيوم عن طريق البول. كما أنه يحتوي على المغنيسيوم والمنجنيز، مما يدعم صحة العظام ويمنع هشاشة العظام.

5. مشمش مجفف

يمد المشمش المجفف الجسم بنسبة عالية من فيتامين K، الذي يلعب دورًا هامًّا في تمعدن العظام وامتصاص الكالسيوم. كما يشتمل على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

6. البرقوق المخفف

يُعرف البرقوق المجفف، أو القراصيا، بمحتواه العالي من الألياف وهو مصدر جيد لفيتامين K والبورون، مما يساعد في منع فقدان العظام.

7. الزبيب

نظرًا لأن الزبيب غني بالبورون والبوتاسيوم، فإنه ضروري لصحة العظام. يساعد البورون الجسم على الاحتفاظ بالكالسيوم والمغنيسيوم، مما يدعم قوة العظام بشكل عام.

8. الكاجو

يتميز الكاجو بأنه مصدر جيد للمغنيسيوم والفوسفور. يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًّا في صحة العظام من خلال المساعدة في امتصاص الكالسيوم وتمعدن العظام.

9. الفستق

يحتوي الفستق على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. تساهم هذه المعادن في تقوية العظام ودعم بنيتها بشكل عام.

10. الصنوبر

تحتوي حبوب الصنوبر على المنجنيز، وهو معدن يساعد في تكوين العظام وصيانتها، كما أنها تحتوي على الحديد الذي يدعم نقل الأكسجين في مجرى الدم، مما يعزز صحة العظام بشكل عام.