10 يمنيين تشاجروا بالأسلحة البيضاء فأطاحت بهم شرطة الرياض

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على (10) مقيمين من الجنسية اليمنية، إثر مشاجرة جماعية بينهم بالأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابة اثنين منهم، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.