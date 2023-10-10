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نتج عنها إصابة اثنين

10 يمنيين تشاجروا بالأسلحة البيضاء فأطاحت بهم شرطة الرياض

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
10 يمنيين تشاجروا بالأسلحة البيضاء فأطاحت بهم شرطة الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على (10) مقيمين من الجنسية اليمنية، إثر مشاجرة جماعية بينهم بالأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابة اثنين منهم، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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