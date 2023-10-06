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شكلت لوحات فنية ملونة بدقة عالية

1000 طائرة درونز تقدم عرضًا ضوئيًّا في سماء معرض الصقور

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
1000 طائرة درونز تقدم عرضًا ضوئيًّا في سماء معرض الصقور
المواطن - فريق التحرير

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انطلق أمس، أول العروض الضوئية في سماء معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، إذ ارتفعت 1000 طائرة درونز أمام واجهة المعرض، لتشكِّل لوحات فنية ملونة بدقة عالية.

5 عروض مختلفة

ورسمت الطائرات خمسة عروض مختلفة، نالت إعجاب زوار المعرض، بدايةً بصورة لصقرٍ فاردٍ أجنحته، لتتكون بعدها صورة صياد يطلق رصاصة نحو هدف محدد في إشارة إلى جناح الأسلحة، ثم شُكِّلت صورة لسيارة بمواصفات معدلة ترمز إلى أجنحة للسيارات المعدلة المستخدمة في البر وغيره، تلا ذلك شعار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، واختتم العرض بشعار نادي الصقور السعودي.

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جناح الأسلحة

ويفتتح المعرض أبوابه لجميع الزوار مجانًا بما في ذلك جناح الأسلحة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ومن المقرر إقامة مؤتمر دولي مصاحب للمعرض تحت شعار “معًا لاستدامة الصقور” يومي الأحد والاثنين القادمين (8- 9 أكتوبر)، يهدف لدعم جهود حماية الصقور واستدامة هواية الصقارة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار عبر منصة المؤتمر؛ الذي يركز على مجالات الاستثمار والاستدامة البيئية للمحافظة على الصقور تراثًا أصيلًا غير مادي للمملكة والعالم.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، يسعى لتوفير تجربة ثرية للصقارة والمهتمين، من خلال أجنحة متنوعة، إلى جانب تنشيط القطاعات الأخرى؛ كالحرف التقليدية، والفنون التشكيلية المرتبطة بهواية الصقارة.

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