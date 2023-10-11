11 أكتوبر ولم ينقطع الإنترنت عن العالم

على الرغم من انتشار عدة أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفيد بانقطاع الإنترنت عن العالم مع بداية اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، إلا أن خدمة الإنترنت لم تتأثر أو يصيبها أي انقطاع مع بداية اليوم الموعود.

ويلعب الإنترنت في العصر الحالي دورًا رئيسيًّا في حياة الكثير من البشر والدول والمؤسسات، وانقطاع الإنترنت عن العالم قد يتسبب في كوارث وخسارة ملايين الدولارات نتيجة توقف الكثير من الأعمال التي تعتمد بشكل مباشر عليه.

انقطاع الإنترنت اليوم 11 أكتوبر

وأفادت الأنباء المتداولة حول انقطاع الإنترنت عن العالم الأربعاء 11 أكتوبر، أن الأمر من المحتمل حدوثه بسبب تأثير العاصفة الشمسية على كوكب الأرض، مما قد يسبب أعطالًا لجميع شبكات الاتصال اللاسلكية والأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء، على أن يستمر الأمر لمدة قدرت بعدة أشهر، زاعمة أن كوابل الاتصال البحرية التي تربط المحيطات والقارات ببعضها البعض سوف تتعرض لتلف شديد عقب حدوث العاصفة الشمسية.

وجاءت تلك الأنباء عقب إعلان مزعوم من وكالة ناسا، بوجود عاصفة شمسية من المحتمل أن تضرب كوكب الأرض، لتتداول مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حول انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر ولعدة شهور؛ مما أدى إلى حالة من القلق والذعر العام.

لا صحة للأنباء

ردًّا على تلك الشائعات التي تم تداولها بشكل واسع حول العالم، أكدت وكالة ناسا أنه لا صحة لتلك الأنباء على الإطلاق، كما لا يوجد أي دليل حول وجود مشكلة محتملة قادمة بشأنها أن تؤثر على خدمة الإنترنت.

وقالت وكالة ناسا: إن كل الأنباء عن انقطاع الإنترنت حول العالم مجرد شائعات، مطالبة جميع المواطنين عدم تصديق أي من هذه الأخبار والبحث عن المعلومات الصحيحة من مصادر موثوقة.

وشائعة انقطاع الإنترنت عن العالم تمت إثارتها عدة مرات خلال السنوات الماضية، وعادت للواجهة مرة أخرى بحجة العواصف الشمسية التي من غير المعروف مدى تأثيرها على التكنولوجيا، خاصة أن آخر عاصفة شمسية حدثت منذ زمن بعيد وقبل أن تصل التكنولوجيا إلى ما وصلت إليه هذه الأيام، بحسب مجلة livescience العلمية.

ولكن على الرغم من نفي ناسا المستمر إلا أن هناك العديد من الأشخاص لا زالوا يؤمنون بحدوث انقطاع لخدمة الإنترنت اليوم، وهو ما نفاه الواقع نفسه باستمرار الخدمة.