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قبل مباراتهما المقبلة بمعسكر البرتغال

11 لاعبًا من الأخضر يواجهون مالي للمرة الثانية

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
11 لاعبًا من الأخضر يواجهون مالي للمرة الثانية
المواطن - فريق التحرير

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يستعد 11 لاعبًا من الأخضر، لمواجهة منتخب مالي الأول لكرة القدم للمرة الثانية، بعد مرور 4 أعوام على المباراة الأولى في الدمام.

مباراة السعودية ضد مالي

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد مالي الودية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكر الصقور الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

11 لاعبًا من الأخضر يلعبون ضد مالي

وسبق أن لعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره مالي، مباراة ودية، يوم 5 سبتمبر عام 2019، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1، وسجل سالم الدوسري هدف الأخضر.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

وشهدت المباراة السابقة، مشاركة 8 لاعبين من المنضمين إلى قائمة الأخضر الحالية، وهم؛ علي البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان وهاون كمارا.

وتواجد على مقاعد بدلاء منتخب السعودية الأول لكرة القدم من المنضمين للقائمة الحالية، كل من؛ محمد العويس، عبدالله الخيبري وسلطان الغنام، ولم يشاركوا في المباراة السابقة أمام مالي.

الأخضر ومنتخب مالي في 2019
جانب من المباراة السابقة

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