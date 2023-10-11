11 لاعبًا من الأخضر يواجهون مالي للمرة الثانية

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يستعد 11 لاعبًا من الأخضر، لمواجهة منتخب مالي الأول لكرة القدم للمرة الثانية، بعد مرور 4 أعوام على المباراة الأولى في الدمام.
ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد مالي الودية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكر الصقور الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.
وسبق أن لعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره مالي، مباراة ودية، يوم 5 سبتمبر عام 2019، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1\1، وسجل سالم الدوسري هدف الأخضر.
وشهدت المباراة السابقة، مشاركة 8 لاعبين من المنضمين إلى قائمة الأخضر الحالية، وهم؛ علي البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان وهاون كمارا.
وتواجد على مقاعد بدلاء منتخب السعودية الأول لكرة القدم من المنضمين للقائمة الحالية، كل من؛ محمد العويس، عبدالله الخيبري وسلطان الغنام، ولم يشاركوا في المباراة السابقة أمام مالي.