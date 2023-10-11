11 وظيفة شاغرة بشركة طيران الرياض

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التحول/ مكتب إدارة المشاريع.

– مسؤول اكتساب المواهب.

– مدير التدريب والتطوير.

– مدير تدريب ومعايير طاقم الطائرة.

– مدرب سلامة طاقم الطائرة وإجراءات الطوارئ.

– مدرب خدمة طاقم الطائرة.

– مدير تجربة المطار.

– مدير الصالات.

– مدير أول تخطيط القوى العاملة ومراقبة الطاقم.

– مدير أول مراقبة الشبكات.

– مدير أول الإرسال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)