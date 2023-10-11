جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان اعتدال وتليجرام يزيلان أكثر من 10 ملايين محتوى مخالف ويغلقان 2069 قناة متطرفة رقم سلبي لـ فيرمينيو بعد التعادل مع اتفاق جيرارد وظائف هندسية شاغرة لدى ياسرف طريقة إرسال رسالة تلقائية من صندوق بريد مشترك في Office 365 11 وظيفة شاغرة بشركة طيران الرياض نجم وولفرهامبتون يُعاقب جوارديولا ومانشستر سيتي وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس بنين غياب ميسي المتواصل عن إنتر ميامي يُحير الجماهير
أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتدريبية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول التحول/ مكتب إدارة المشاريع.
– مسؤول اكتساب المواهب.
– مدير التدريب والتطوير.
– مدير تدريب ومعايير طاقم الطائرة.
– مدرب سلامة طاقم الطائرة وإجراءات الطوارئ.
– مدرب خدمة طاقم الطائرة.
– مدير تجربة المطار.
– مدير الصالات.
– مدير أول تخطيط القوى العاملة ومراقبة الطاقم.
– مدير أول مراقبة الشبكات.
– مدير أول الإرسال.
وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)