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بهدف دعم الاستثمار في مجال الصقور

13 طاروحًا يبيعون صقرين في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور 

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
13 طاروحًا يبيعون صقرين في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور 
المواطن - فريق التحرير

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أقيمت، مساء أمس، الليلة التاسعة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي؛ الذي يقيمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر المقبل، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

صقران

وبيع أمس صقران بمبلغ 96 ألف ريال، حيث كانت البداية مع شاهين قرناس طرح طريف شمال المملكة، واشترك في طرحه (صيده) ثمانية طواريح، وبدأت المزايدة عليه بـ30 ألفًا، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 46 ألف ريال.

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بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الأفلاج لخمسة طواريح، وبيع بمبلغ 50 ألف ريال.

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيدًا لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

مزايا للطواريح

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في المناطق (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفَّل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، إذ يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

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