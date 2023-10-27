 146 فرقة وإسعاف جوي لمواجهة أمطار مكة المكرمة 

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى، تزامنًا مع التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية لمنطقة مكة المكرمة، التي من المتوقع هطول أمطار غزيرة عليها، وتم رفع أهبة الاستعداد وتسخير جميع الموارد في المنطقة ما بين بشرية وآليات.

رفع الجاهزية

وتم رفع الجاهزية في 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة؛ منها 24 مركزًا بمحافظة الطائف، و36 مركزًا بمحافظة جدة بالكامل، و38 مركزًا تابعًا للعاصمة المقدسة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ مجهزين على أتمّ الاستعداد، حيث بلغ عدد القوى البشرية 146 فرقة إسعافية و50 فرقة تطوعية، فيما بلغ عدد المركبات الإسعافية 254 مركبة. وعدد 4 عربات كوارث (الشوافات- سند- هداج- باص طويق) مجهزة بأفضل التقنيات الحديثة والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث.

وأكد مدير فرع الهيئة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، الجاهزية التامة مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.

تقلبات جوية

وناشد بلجون جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، لا قدر الله، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتلقّى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم “997”، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.