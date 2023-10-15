Icon

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon 15 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon ماذا تعني حالة الدفعة لا يوجد بعد المحددات الجديدة لـ حساب المواطن Icon أكثر من 500 شهيد وجريح باستهداف إسرائيلي لمستشفى في غزة Icon اجتياح إسرائيل لغزة بريًّا أمر مستبعد حاليًّا Icon وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى Icon مركز محمد كنو الجديد يُغضب الجماهير من مانشيني ومطالب بإقالته Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

15 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
15 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا

مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا

– مطور تطبيقات (عدد وظيفتين).

– مصمم واجهة المستخدم.

– مسؤول خدمة عملاء.

– أخصائي أول ضمان الجودة.

– أخصائي تغيير.

– أخصائي أصول رقمية.

– أخصائي دعم التطبيقات.

– أخصائي طلبات التحول الرقمي.

– أخصائي النضج الرقمي.

– محلل التروية الرقمية.

– مساعد مدير مشروع.

– مدير مشروع.

– موظف دعم فني.

– سكرتير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق