15 وظيفة إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مطور تطبيقات (عدد وظيفتين).
– مصمم واجهة المستخدم.
– مسؤول خدمة عملاء.
– أخصائي أول ضمان الجودة.
– أخصائي تغيير.
– أخصائي أصول رقمية.
– أخصائي دعم التطبيقات.
– أخصائي طلبات التحول الرقمي.
– أخصائي النضج الرقمي.
– محلل التروية الرقمية.
– مساعد مدير مشروع.
– مدير مشروع.
– موظف دعم فني.
– سكرتير.
وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)