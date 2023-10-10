9 % من المنشآت الغذائية تخالف لائحة بطاقات عصائر الفواكه 152 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل” اتصالات وتحركات سعودية بقيادة ولي العهد لوقف التصعيد في غزة نايف هزازي: سبب وحيد سيجعل الموسم الحالي صفريًا لـ الاتحاد طيران ناس يطلق 7 وجهات جديدة من مركز عملياته الجديد بمطار المدينة نابولي وفيورنتينا يرفضان المشاركة بـ السوبر الإيطالي في السعودية الجازع لـ وزير البيئة: ماذا عن هواة الطقس وإعصار جدة ؟! بلينكن يحذف منشورًا يدعو لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ذا لاين نموذجًا.. السعودية تُلهم العالم طرق المحافظة على الكوكب خاليًا من التلوث
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (152) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء (تشمل 120 وظيفة لا تتطلب خبرة) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، جازان، الطائف، الخرج، خميس مشيط) على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف تقنية
– وظائف طبية
– وظائف صحية
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– الدمام
– الشرقية
– نجران
– الطائف
– الخرج
– جازان
– خميس مشيط
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.
التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا