152 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر عدد (152) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى للرجال والنساء (تشمل 120 وظيفة لا تتطلب خبرة) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الدمام، الشرقية، نجران، جازان، الطائف، الخرج، خميس مشيط) على النحو التالي:

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية

– وظائف مساندة

– وظائف تقنية

– وظائف طبية

– وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الدمام

– الشرقية

– نجران

– الطائف

– الخرج

– جازان

– خميس مشيط

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا