19 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الابتدائية والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة طيبة للمقاولات والصيانة، وشركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة، وشركة محجوب” في كل من جازان، والجبيل.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع (للجنسين/ جازان).

– مهندس أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد (جازان).

– مهندس مدني (جازان).

– رئيس عمال الأعمال الكهربائية (جازان).

– رئيس عمال الخدمات العامة والأعمال المدنية (للجنسين/ جازان).

– فني كهرباء (للجنسين/ جازان).

– فني أجهزة إلكترونية وكهربائية (للجنسين/ جازان).

– فني تكييف وتبريد (للجنسين/ جازان).

– مراقب عمل (للجنسين/ جازان).

– فني أعمال معدنية لحام (جازان).

– فني نجارة (جازان).

– فني دهان (جازان).

– مدخل بيانات (للجنسين/ جازان).

– مستقبل بلاغات (عدد وظيفتين/ جازان).

– معالج بيانات (جازان).

– مدير محطة (الجبيل).

– مدير مشروع (الجبيل).

– حارس أمن (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)