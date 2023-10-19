19.4 مليون يورو راتبًا سنويًا لـ ليونيل ميسي

كشفت رابطة اللاعبين بدوري المحترفين الأمريكي، عن رواتب نجوم الأندية الـ29 في البطولة، ويتصدرها نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي الأعلى راتبًا

وانضم ليونيل ميسي صاحب الـ36 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعتلي ليونيل ميسي قائمة الأعلى راتبًا بمبلغ ضخم، متفوقًا بفارق كبير للغاية عن بقية اللاعبين، حيث يحصل على 19.4 مليون يورو سنوياً، علمًا بأنه وقع عقدًا مدته موسمان ونصف، شاملة المكافآت والحوافز.

ويتفوق ليونيل ميسي بما يعادل 20 ضعفًا تقريبًا على راتب زميليه السابقين في برشلونة، والحاليين في إنتر ميامي، سيرجيو بوسكيتس (1.6 مليون يورو)، وجوردي ألبا (1.2 مليون يورو).

ويظهر بيان رابطة اللاعبين بدوري المحترفين الأمريكي أيضًا أن راتب ميسي يُعادل ضعف إجمالي رواتب فريق أورلاندو سيتي (9.1 مليون يورو)، وهو الأقل بين أندية البطولة.

قائمة الأعلى راتبًا

ويحتل نجم تورنتو الكندي، الإيطالي لورينزو إنسيني، المركز الثاني براتب 14.6 مليون يورو، ثم لاعب شيكاغو، السويسري شيردان شاكيري 7.7 مليون يورو.

ويًكمل قائمة الخمسة الأوائل، كل من المكسيكي خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي (7 ملايين يورو)، والإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي لاعب تورنتو (5.9 مليون يورو).