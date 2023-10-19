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متفوقًا بفارق ضخم عن زملائه

19.4 مليون يورو راتبًا سنويًا لـ ليونيل ميسي

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
19.4 مليون يورو راتبًا سنويًا لـ ليونيل ميسي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت رابطة اللاعبين بدوري المحترفين الأمريكي، عن رواتب نجوم الأندية الـ29 في البطولة، ويتصدرها نجم إنتر ميامي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي الأعلى راتبًا

وانضم ليونيل ميسي صاحب الـ36 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي في الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ليونيل ميسي
ميسي – المصدر as

ويعتلي ليونيل ميسي قائمة الأعلى راتبًا بمبلغ ضخم، متفوقًا بفارق كبير للغاية عن بقية اللاعبين، حيث يحصل على 19.4 مليون يورو سنوياً، علمًا بأنه وقع عقدًا مدته موسمان ونصف، شاملة المكافآت والحوافز.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

ويتفوق ليونيل ميسي بما يعادل 20 ضعفًا تقريبًا على راتب زميليه السابقين في برشلونة، والحاليين في إنتر ميامي، سيرجيو بوسكيتس (1.6 مليون يورو)، وجوردي ألبا (1.2 مليون يورو).

ويظهر بيان رابطة اللاعبين بدوري المحترفين الأمريكي أيضًا أن راتب ميسي يُعادل ضعف إجمالي رواتب فريق أورلاندو سيتي (9.1 مليون يورو)، وهو الأقل بين أندية البطولة.

ميسي في مباراة إنتر ميامي ضد ناشفيل
ميسي

قائمة الأعلى راتبًا

ويحتل نجم تورنتو الكندي، الإيطالي لورينزو إنسيني، المركز الثاني براتب 14.6 مليون يورو، ثم لاعب شيكاغو، السويسري شيردان شاكيري 7.7 مليون يورو.

ويًكمل قائمة الخمسة الأوائل، كل من المكسيكي خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي (7 ملايين يورو)، والإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي لاعب تورنتو (5.9 مليون يورو).

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