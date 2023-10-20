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مع هامش تمويلي غير مسبوق

20 ألف أسرة تستطيع امتلاك مسكنها الأول بأسعار تنافسية

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
20 ألف أسرة تستطيع امتلاك مسكنها الأول بأسعار تنافسية
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن هناك 20 ألف أسرة تستطيع الآن امتلاك مسكنها الأول بأسعار تنافسية وهامش تمويلي غير مسبوق 2.59%.

عمل دؤوب

ولفت الحقيل في تدوينة له عبر منصة إكس، إلى أن هناك وحدات تحت الإنشاء بضواحي ومجتمعات حديثة تسكنها البهجة ويكسوها الطموح في جميع مناطق المملكة، متابعًا: “وعدناكم أنا وزملائي بمنظومة الإسكان وها نحن مستمرون في العمل الدؤوب لتسهيل رحلة التملك بتوفيق من الله، ثم بدعم القيادة ومشاركة مختلف الجهات التمويلية والمطورين المتميزين”.

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وتبذل الإسكان جهودًا كبيرة في تحقيق حلم امتلاك المسكن الأول لآلاف المواطنين الذين يتابعون أولًا بأول مشروعات الإسكان ومستجدات القطاع العقاري والتسهيلات التي يتم الإعلان عنها.

وبرنامج الدعم السكني المحدّث وما يتضمنه من حلول وخيارات تمويلية وسكنية، إضافة إلى برامج الدعم كبرنامج الرهن الميسر وضمانات، تأتي بهدف تمكين المستفيدين من تملّك المسكن الملائم وفق احتياجاتهم وقدراتهم التمويلية، لافتًا إلى أن هذه البرامج مكَّنت أكثر من 722 ألف مستفيدٍ من يونيو 2017 حتى سبتمبر الجاري.

الصندوق العقاري

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

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