20 وظيفة شاغرة في فروع مجموعة الراشد

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أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وحائل، والدمام، والرياض، والقطيف، وجدة.
وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد إداري (الخبر).
– منسق خدمات العملاء (الخبر).
– مدير المبيعات التجارية (الخبر).
– أمين مستودع (حائل).
– موظف موارد بشرية (الدمام).
– مفتش الصحة والسلامة والبيئة (عدد 15 وظيفة/ الرياض، والقطيف، والخبر، وجدة، والدمام).
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)