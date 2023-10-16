2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها

يجسد إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم شركة أردارا، ومشروع الوادي في أبها، حرص القيادة على أن تطال مشاريع التنمية والتطوير كافة أرجاء المملكة ويلمس أثرها الجميع، ويحقق إطلاقها استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تعمل على تمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة في مناطق المملكة، وتنويع مصادر الدخل والإسهام في تحسين جودة الحياة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وجهات أردارا

وتمزج وجهات أردارا بين التراث والطبيعة والفن المعماري للمنطقة لتسلط الضوء على جمالية مجتمعاتها، وتحافظ على التنوع الحضاري الغني في المملكة وتعززه لتقدم تجارب تنبض بالحياة.

وستجمع أول وجهة من نوعها في المملكة بين سحر الطبيعة الخلابة وجمال الإطلالات المائية الأخاذة، ضمن قالب معماري يعكس إرثًا تاريخيًا وروعة التصاميم المعمارية العالمية

مشروع الوادي

ويسعى مشروع الوادي باكورة مشاريع الشركة، لتقديم وجهات متكاملة بأسلوب حياة مبتكر تتناغم مع جمال الطبيعة والمرافق الحديثة لخلق تجارب مميزة ملهمة في قلب أبها.

ويضم الوادي 2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية مطلة على الواجهات المائية، لتلائم وتناسب مختلف أساليب الحياة والأذواق.

وسيعتمد مشروع الوادي، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30% من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و 16 كم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع، و 17 كم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية.