قرابة 24 ساعة تفصلنا عن التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ التخصصي لشاغلي الوظائف التعليمية وفق الجدولة الزمنية المعلنة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.

التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في اختبار ⁧الرخصة المهنية⁩ يوم الاثنين المقبل الموافق 23 من أكتوبر الجاري.

ويتاح التسجيل لمن هم على رأس العمل من الرجال بعد غد الاثنين في حين يتاح للجميع من يوم 25 أكتوبر، أما بالنسبة للنساء فسيتاح التسجيل لمن هن على رأس العمل في يوم 30 أكتوبر ويفتح لباقي المستفيدات يوم 1 نوفمبر المقبل ويستمر التسجيل للجميع الرجال والنساء حتى يوم 24 يناير المقبل.

الاختبار التخصصي

ويُعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

مدة سريان الرخصة

ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.