25 وظيفة شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (25) وظيفة فنية شاغرة للرجال، على مسمى “مساعد الشاحنات”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أن الوظائف متاحة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)