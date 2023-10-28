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 الجولة الختامية للنسخة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق

28 فريقًا و84 من نخبة اللاعبات العالميات في أول بطولة جولف دولية بالرياض

الأربعاء ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
28 فريقًا و84 من نخبة اللاعبات العالميات في أول بطولة جولف دولية بالرياض
المواطن - فريق التحرير - تصوير: خالد الحمودي

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أعلنت جولف السعودية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، عن إقامة الجولة الختامية للنسخة الثالثة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق والمقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 29 أكتوبر 2023 على ملعب ونادي الرياض للجولف.

ألمع الأسماء

وستشهد البطولة المرتقبة مشاركة ألمع الأسماء في عالم الجولف للسيدات، حيث تُعد آخر جولة من بطولات السلسلة العالمية لهذا العام 2023م– بعد سنغافورة وفلوريدا ولندن وهونغ كونغ- والتي تعتبر أحد أهم الأحداث تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار لكل بطولة. وستكون المرة الأولى التي تُلعب فيها منافسات السلسلة الاخيرة في العاصمة الرياض بعد احتضان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في منطقة مكة المكرمة للنسختين الماضيتين.

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وتتمتع سلسلة بطولات أرامكو للفرق بنظام مزدوج وفريد تم بالتعاون مع الجولة الأوروبية للسيدات حيث يجمع بين اللاعبات المحترفات مع الهواة، وذلك في منافسات جماعية للفرق يضمّ كل فريق فيها أربعة لاعبين، إلى جانب منافسات فردية تتوج بنهايتها صاحبة أفضل معدل ضربات بين جميع المشاركات البالغ عددهم 84 لاعبة ومنهم عدد من نجمات الجولف المصنّفات على لائحة أفضل 20 لاعبة في العالم، حيث سيسعى الجميع لتحقيق اللقب والحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز، إضافة إلى الحصول على نقاط كوستا ديل سول ونقاط تصنيف رولكس العالمي.

وفي نسخة عام 2022، أصبحت الألمانية كيارا نوجا أصغر محترفة تفوز بإحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وذلك بعمر 16 عامًا. حيث نجحت سفيرة جولف السعودية، في تحقيق فوز مثير على النجمة الإنجليزية تشارلي هال بعد جولة حاسمة في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

شراكة إستراتيجية

كما تشهد جولة الرياض إطلاق الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين سلسلة أرامكو للفرق ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار. حيث سيتطلع قادة الأعمال خلال أسبوع إقامة البطولة للمشاركة في ندوات حوارية مقدمة من معهد مبادرة مستقبل الاستثمار لتسليط الضوء على الركائز الثلاث الرئيسية لسلسلة بطولات أرامكو وهي الأثر الاجتماعي، الأثر البيئي، الأثر الاقتصادي.

وقال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للجولف: “بصفتنا محفزين رئيسيين لرياضة الجولف محليًّا ودوليًّا، يسعدنا أن نرحّب بالعالم في الرياض لحضور سلسلة بطولات أرامكو للفرق التي يقدّمها صندوق الاستثمارات العامة. فهذه لحظة مهمّة في مسيرة رياضة الجولف والرياضة بشكل عام في المملكة العربية السعودية وفخورون باستضافة أول بطولة جولف في العاصمة الرياض.

وسيتيح برنامج الحدث فرصة مميزة للجماهير للتعرف على رياضة الجولف بشكل أكبر والاستمتاع بتجربة اللعبة من خلال حصص تفاعلية.

وأضاف: “هدفنا تشجيع وتحفيز وتمكين الجيل القادم من لاعبي الجولف في السعودية، ونتطلع للترحيب بسكان وزوار الرياض لهذا الحدث المميز. والذي سنحتفي أيضًا خلاله بشراكتنا الإستراتيجية الجديدة مع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار FII Institute والتي ستقدم فرصًا مشتركة لرواد قطاعي الجولف والأعمال”.

والجدير بالذكر أن الجولة الختامية لنسخة 2023 تقام لأول مرة خارج نادي وملعب جولف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (رويال غرينز)، وسيتيح فرصة لسُكّان العاصمة الرياض لمشاهدة نخبة من الأسماء العالمية في جولف السيدات لأول مرة، الأمر الذي يؤكد على التوجّه نحو التنوّع والشمولية والتميّز في رياضة الجولف، وهو ما عملت عليه أرامكو السعودية على الترويج له من خلال دورها كشريك إستراتيجي للسلسلة.

تطوير الرياضة النسائية

وأضاف خالد الزامل، نائب رئيس أرامكو للشؤون العامة: “نحن فخورين في أرامكو بجهودنا لدعم وتطوير الرياضة النسائية في جميع أنحاء العالم من خلال سلسلة بطولات أرامكو للفرق. فمن خلال هذه الجهود، يمكننا تطوير رياضة الجولف على نطاق دولي وتوسيع آفاقها وخلق فرص تمكن وتدعم العنصر النسائي ورفع المستوى المطلوب في رياضة الجولف للسيدات، كما نشجّع الجيل القادم من اللاعبات والهاويات وتُنمّية قدراتهم في رياضة الجولف بشكل مستدام في المنطقة والعالم”.

وبالإضافة إلى جوانب الرياضة والترفيه والأعمال، ستقدم سلسلة بطولات أرامكو للفرق مبادرة “شاهد الأثر” التي تُمثّل التزامها بتحقيق أثر إيجابي في الدول والمدن التي تستضيف بطولات السلسلة من الناحية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وسيتزامن إقامة سلسلة بطولات أرامكو للفرق في العاصمة الرياض خلال شهر أكتوبر مع شهر التوعية بسرطان الثدي، وسيتم خلال الحدث العالمي إقامة مسيرة تمتد لمسافة 5 كم في مسار خاص تحت مسمى طريق الشريط الوردي “Pink Ribbon Trail” وذلك لدعم الأثر الاجتماعي للبطولة.

ولتعزيز الأثر البيئي، سيتم غرس شجرة عن كل تذكرة يتم شراؤها من قبل الجماهير وعن كل ضربة تحت المعدل منفذة من قبل اللاعبات خلال الأيام الثلاثة للمنافسة، وسيتم استعراض أرقام الأشجار في منطقة المشجعين والتي ستضم أنشطة مختلفة تتيح للزوار فرصة المساهمة.

التذاكر الآن متاحة للشراء لجمهور رياضة الجولف والرياضة بشكل عام فرصة لحضور الحدث التاريخي ومشاهدة أفضل لاعبات الجولف العالميات والاستمتاع بأجواء عائلية وأنشطة مختلفة.

   

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