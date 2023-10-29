29 ضربة تحت المعدل تمنح أليسون لي لقب منافسات الأفراد ببطولات أرامكو

حققت الأمريكية أليسون لي لقب منافسات الأفراد في سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية لجولف السيدات، والتي أقيمت في ملعب نادي الرياض للجولف في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2023، وتعتبر أول بطولة احترافية للجولف تقام في العاصمة الرياض، بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار (500,000 دولار لكل من منافسات الفرق والأفراد).

انتزاع اللقب

ونجحت أليسون لي في انتزاع اللقب الفردي من خلال تسجيلها 29 ضربة تحت المعدل، وكانت قد حافظت على صدارة الترتيب طوال أيام البطولة متفوقة على نخبة اللاعبات العالميات المشاركات، لتحقق ثاني لقب شخصي ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفرق بعد فوزها الأول في سوتوجراندي عام 2021، وتحصل على أكبر حصة من مجموع جوائز المنافسات الفردية والبالغة 500,000 دولار.

وحلّت الإسبانية كارلوتا سيجاندا في المركز الثاني بتسجيلها 21 ضربة تحت المعدل، وجاءت خلفها في المركز الثالث الإنجليزية تشارلي هول بتسجيلها 18 ضربة تحت المعدل.

وكانت أليسون لي قد عادلت في اليوم الأول من البطولة، الرقم القياسي لأفضل نتيجة في جولة افتتاحية في تاريخ بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وجاءت 8 ضربات منها بشكل متتالٍ لتنجح أيضًا في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد متتالٍ من الضربات تحت المعدل. واستطاعت في اليوم الثاني أن تتخطى الرقم القياسي المسجل لأقل عدد ضربات تحت المعدل خلال 36 ضربة بتسجيلها (22 ضربة تحت المعدل) في تاريخ جميع بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.

لعب بطريقة مميزة

وقالت أليسون لي: “لعبت بطريقة مميزة هذا الأسبوع وقمت بتسديد ضربات قصيرة جيدة، نجحت في إيصال الكرة لمناطق منحتني الفرصة لإحراز العديد من الضربات تحت المعدل وتمكنت من تسجيل معظمهم من خلال اللعب بجرأة أكبر. وبثقة أعلى. استمتعت كثيرًا باللعب هنا في الرياض وسعيدة بهذا الإنجاز حيث إن تحقيق الفوز في مثل هذه البطولات صعب بالفعل فهناك الكثير من اللاعبات اللاتي بإمكانهن تقديم مستويات ممتازة”.

وأضافت أليسون لي: “أشكر جولف السعودية وأرامكو وصندوق الاستثمارات العامة على إقامة هذا الحدث، أحب التواجد هنا في المملكة واللعب في البطولات التي تقام هنا. وأشكر القائمين على نادي الرياض للجولف، فقد ترتب عليهم القيام بالكثير من العمل حتى يصبح الملعب جاهزًا وجميع المعنيين قاموا بعمل استثنائي. أشعر دائمًا بترحيب كبير وسأعود مرة أخرى بكل تأكيد”.

وكان فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا والذي يضم كل من الإيطالية أليساندرا فانالي، والتشيكية سارا كوسكوفا، ولجين خليل أحد مواهب جولف السعودية، قد نجح في ثاني أيام البطولة بالفوز بلقب منافسات الفرق بتسجيلهم 43 ضربة تحت المعدل منحتهم لقب منافسات الفرق وأكبر حصة من مجموع الجوائز.

وبذلك تختتم سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بطولاتها في رزنامة هذا العام، مع استعداد نخبة لاعبات الجولف عالميًّا للعودة للمشاركة في نسختها للعام القادم والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.