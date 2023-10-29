Icon

فوائد لن تتوقعها لتناول الألياف وشاي الأعشاب Icon أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة Icon لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي Icon تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان Icon أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة Icon ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة Icon التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد الحزم Icon قوة رد سريع أمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط Icon لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة Icon موعد حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ثاني انتصار شخصي لها ضمن السلسلة العالمية

29 ضربة تحت المعدل تمنح أليسون لي لقب منافسات الأفراد ببطولات أرامكو

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
29 ضربة تحت المعدل تمنح أليسون لي لقب منافسات الأفراد ببطولات أرامكو
المواطن - فريق التحرير - تصوير: خالد الحمودي

مواضيع ذات علاقة

حققت الأمريكية أليسون لي لقب منافسات الأفراد في سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة الجولة الأوروبية لجولف السيدات، والتي أقيمت في ملعب نادي الرياض للجولف في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2023، وتعتبر أول بطولة احترافية للجولف تقام في العاصمة الرياض، بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار (500,000 دولار لكل من منافسات الفرق والأفراد).

انتزاع اللقب

ونجحت أليسون لي في انتزاع اللقب الفردي من خلال تسجيلها 29 ضربة تحت المعدل، وكانت قد حافظت على صدارة الترتيب طوال أيام البطولة متفوقة على نخبة اللاعبات العالميات المشاركات، لتحقق ثاني لقب شخصي ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفرق بعد فوزها الأول في سوتوجراندي عام 2021، وتحصل على أكبر حصة من مجموع جوائز المنافسات الفردية والبالغة 500,000 دولار.

قد يهمّك أيضاً
فرانك كيسيه جاهز لمواجهة الهلال

فرانك كيسيه جاهز لمواجهة الهلال

سبب خفي وراء السمنة!

سبب خفي وراء السمنة!

وحلّت الإسبانية كارلوتا سيجاندا في المركز الثاني بتسجيلها 21 ضربة تحت المعدل، وجاءت خلفها في المركز الثالث الإنجليزية تشارلي هول بتسجيلها 18 ضربة تحت المعدل.

وكانت أليسون لي قد عادلت في اليوم الأول من البطولة، الرقم القياسي لأفضل نتيجة في جولة افتتاحية في تاريخ بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وجاءت 8 ضربات منها بشكل متتالٍ لتنجح أيضًا في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد متتالٍ من الضربات تحت المعدل. واستطاعت في اليوم الثاني أن تتخطى الرقم القياسي المسجل لأقل عدد ضربات تحت المعدل خلال 36 ضربة بتسجيلها (22 ضربة تحت المعدل) في تاريخ جميع بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.

لعب بطريقة مميزة

وقالت أليسون لي: “لعبت بطريقة مميزة هذا الأسبوع وقمت بتسديد ضربات قصيرة جيدة، نجحت في إيصال الكرة لمناطق منحتني الفرصة لإحراز العديد من الضربات تحت المعدل وتمكنت من تسجيل معظمهم من خلال اللعب بجرأة أكبر. وبثقة أعلى. استمتعت كثيرًا باللعب هنا في الرياض وسعيدة بهذا الإنجاز حيث إن تحقيق الفوز في مثل هذه البطولات صعب بالفعل فهناك الكثير من اللاعبات اللاتي بإمكانهن تقديم مستويات ممتازة”.

وأضافت أليسون لي: “أشكر جولف السعودية وأرامكو وصندوق الاستثمارات العامة على إقامة هذا الحدث، أحب التواجد هنا في المملكة واللعب في البطولات التي تقام هنا. وأشكر القائمين على نادي الرياض للجولف، فقد ترتب عليهم القيام بالكثير من العمل حتى يصبح الملعب جاهزًا وجميع المعنيين قاموا بعمل استثنائي. أشعر دائمًا بترحيب كبير وسأعود مرة أخرى بكل تأكيد”.

وكان فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا والذي يضم كل من الإيطالية أليساندرا فانالي، والتشيكية سارا كوسكوفا، ولجين خليل أحد مواهب جولف السعودية، قد نجح في ثاني أيام البطولة بالفوز بلقب منافسات الفرق بتسجيلهم 43 ضربة تحت المعدل منحتهم لقب منافسات الفرق وأكبر حصة من مجموع الجوائز.

وبذلك تختتم سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بطولاتها في رزنامة هذا العام، مع استعداد نخبة لاعبات الجولف عالميًّا للعودة للمشاركة في نسختها للعام القادم والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا

السعودية اليوم
ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا
الرياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان...

الرياضة
طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد الصناعي برفحاء
السعودية اليوم

طريقة دخول بوابة قبولي للتسجيل في المعهد...

السعودية اليوم
برنامج ريف: 9 قطاعات وأنشطة مدعومة في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

برنامج ريف: 9 قطاعات وأنشطة مدعومة في...

السعودية اليوم
ديميرال يخضع لجراحة في الركبة
آخر الاخبار

ديميرال يخضع لجراحة في الركبة

آخر الاخبار
الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح لاستضافة مونديال 2034
آخر الاخبار

الفيصل: خطوة كبيرة نعيشها بالإعلان عن الترشح...

آخر الاخبار
تعطيل خرائط غوغل وآبل في إسرائيل وغزة
تكنولوجيا

تعطيل خرائط غوغل وآبل في إسرائيل وغزة

تكنولوجيا
منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية
الرياضة

منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية

الرياضة