3 أيام تفصلنا عن حساب المواطن ولم تصدر نتائج الأهلية

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لم يتبق سوى ثلاثة أيام وبضع ساعات عن موعد إيداع حساب المواطن، الدفعة 71، ومع ذلك لم تصدر نتائج الأهلية لدورة أكتوبر الجاري.
واعتاد برنامج حساب المواطن الإفصاح عن نتائج الأهلية بشكل جماعي، في موعد سابق على إيداع الدعم بفترة كافية، فمثلًا دفعة سبتمبر الماضي تم إعلان نتائج الأهلية لها يوم 29 أغسطس، ولكن هذه المرة تأخر إعلان الأهلية ما أصاب العديد من المستفيدين بالخوف من توقف الدعم وهو ما نفاه البرنامج مؤكدًا استمرار عملية التسجيل.
وتلقت خدمة المستفيدين عبر منصة إكس سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه : في حساب مواطن لهذا الشهر؟ وردت عليه بالقول: “البرنامج لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير”.
وبالرغم من تلقي خدمة المستفيدين العديد من الأسئلة، بشكل شبه يومي، حول موعد صدور نتائج الأهلية إلا أن الرد دائمًا يكون في رسالة خاصة، على غير المعتاد، حيث اعتادت خدمة المستفيدين الرد في تعليق على الأسئلة التي تردها عبر منصة إكس.
من جهة أخرى تلقى البرنامج العديد من التساؤلات حول الدعم الإضافي ورد عليها بالقول إنه تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.
ومن المقرر إيداع دفعة أكتوبر من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين الذين ستصدر لهم نتائج الأهلية وذلك يوم الثلاثاء المقبل.