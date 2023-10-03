3 إنذارات حمراء من الأرصاد لأهالي جازان

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد 3 تحذيرات من ظواهر جوية على محافظات متفرقة من منطقة جازان.

3 إنذارات شديدة الخطورة

وتشمل الحالة الجوية المتوقعة أمطارًا غزيرة مصحوبة بعدة ظواهر جوية أبرزها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وتمتد الحالة الجوية المتوقعة لتشمل محافظات جازان، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا وضمد، والحرث والدائر، وهروب، والريث والعارضة والعيدابي، وفيفا. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – وتشمل الحالة الجوية المتوقعة أمطارًا غزيرة مصحوبة بعدة ظواهر جوية أبرزها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وتمتد الحالة الجوية المتوقعة لتشمل محافظات جازان، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا وضمد، والحرث والدائر، وهروب، والريث والعارضة والعيدابي، وفيفا. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.