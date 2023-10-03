3 إنذارات حمراء من الأرصاد

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تتواصل الإنذارات الحمراء من الأرصاد على عدد من المناطق للتحذير من الظواهر الجوية والتقلبات المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
وأصدر المركز تحذيرًا من أمطار غزيرة على مكة المكرمة تمتد من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساء وتشمل أضم وميسان والعرضيات، حيث تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام الرؤية وجريان السيول وصواعق رعدية.
كما حذر المركز من أمطار غزيرة على جازان وعسير تمتد أيضًا من الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء مصحوبة بانعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول. وتشمل الحالة العديد من محافظات المنطقتين.
وكانت محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.