3 إنذارات من الأرصاد لمناطق مكة وعسير والباحة

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد 3 تحذيرات من الظواهر الجوية على مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة خلال الساعات القليلة القادمة.

تحذيرات من الظواهر الجوية

وحذر المركز من أمطار غزيرة على عدد كبير من محافظات ومدن المناطق الثلاث مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتمتد الحالة الجوية من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم حتى الساعة التاسعة مساء.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

أمطار عسير

كما نبه المركز، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.