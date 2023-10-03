3 تنبيهات من أتربة مثارة على حائل وتبوك وشرورة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على محافظة شرورة، مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على المحافظة.

أتربة مثارة على حائل

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً‎ .

وكان المركز الوطني للأرصاد نبَّه في وقت سابق اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى مدى من 3 إلى 5 كلم على تبوك، ومحافظة تيماء.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك على الطريق ما بين مكة المكرمة وجدة.