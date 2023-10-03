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من 10 إلى 15 من كل شهر ميلادي

3 توضيحات حول تمهير منها موعد صرف المكافأة الشهرية

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
3 توضيحات حول تمهير منها موعد صرف المكافأة الشهرية
المواطن - فريق التحرير

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أجاب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن 3 استفسارات مهمة تخص برنامج تمهير، ومنها موعد صرف المكافأة الشهرية.

وقال هدف عبر حساب خدمة العملاء على منصة إكس: إن موعد الصرف لمكافأة تمهير من 10 إلى 15 من كل شهر ميلادي خلال أيام العمل الرسمية

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على أن تكون حالة الاستحقاق الظاهرة في لوحة بيانات تمهير مستحق، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل عبر الرابط التالي: هنا 

الفرص التدريبية

وبخصوص الفرص التدريبية في تمهير، أوضح هدف أنه يمكن التقديم على أكثر من فرصة تدريبية مطروحة وقبول فرصة تدريبية واحدة، ويمكن الاطلاع على الفرص التدريبية والتقديم عليها من خلال الرابط التالي: هنا ثم اختيار ايقونة الفرص التدريبية/ فرص التدريب.

وحول معنى (تم النشر) الموجودة تحت حالة الفرصة في برنامج تمهير، قال: إنه في حال ظهور حالة تم النشر تعني أنه تم نشر الإعلان التدريبي، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل برنامج تطوير الخريجين (تمهير) عبر الرابط التالي: هنا

نبذة عن برنامج (تمهير):

1- هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

2- برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

 

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