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3 توضيحات من التأمينات منها خطوات معرفة المستحقات

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
3 توضيحات من التأمينات منها خطوات معرفة المستحقات
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت التأمينات الاجتماعية خطوات معرفة المستحقات الخاصة بالمستفيدين لدى المؤسسة.

وقالت التأمينات ردًّا على عدة استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إن معرفة المستحقات عن طريق الدخول للحساب الشخصي عبر تأميناتي أفراد ثم اختيار أيقونة المعاشات، كما يمكن زيارة الرابط التالي للاطلاع على طريقة حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية: هنا.

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مهلة تسجيل المشترك

في سياق آخر، قالت التأمينات: إن مهلة تسجيل المشترك تكون بنهاية شهر الالتحاق وغرامة التأخير قدرها (2%) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

فترة دعم ساند

وبالنسبة إلى فترة دعم ساند، أوضحت المؤسسة أنه تحتسب فترة دعم ساند للمنشآت المتأثرة بأزمة كورونا من مدة التعويض ويمكن للمشترك استئناف المدة المتبقية من مدة التعويض في حال استيفاء الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق والموضحة في المادة الثامنة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

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