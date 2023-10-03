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3 رسائل من وزير التعليم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
3 رسائل من وزير التعليم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير التعليم، يوسف البنيان، ثلاثة رسائل مهمة في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء.

رسائل وزير التعليم

وقال وزير التعليم إن الرسالة الأولى للطلاب والطالبات من أبناء وبنات المملكة مفادها : أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منكم وإليكم وأنتم مستقبلها.

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أما الرسالة الثانية فقد وجهها وزير التعليم للمعلمين والمعلمات بالقول : أنتم أساس العملية التعليمية، أما الرسالة الثالثة فقد كانت من نصيب أولياء الأمور حيث قال لهم وزير التعليم : أبنائي وأبنائكم هم أبناء وزارة التعليم وأتمنى أن يكون لكم دور فاعل في تحقيق طموحاتكم لأولادكم ونحن داعمون لكم فهو عمل تكاملي بين الطالب والمعلم والأسرة.

وكان وزير التعليم أكد أن إعادة هيكلة إدارات التعليم بتخفيض عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية بدلاً من 47 إدارة تعليمية، جاء بهدف دعمها وتمكينها لرفع الكفاءة والجودة.

وأشار إلى أن تفعيل دور مجلس شؤون الجامعات كمنظومة إشرافية وتشريعية متميزة لتمكين الجامعات السعودية من تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والمجتمعية، ومنحها الاستقلالية المنضبطة.

كما أكد على تعزيز دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ومنحه المزيد من الدعم ليكون رافداً رئيسياً لبرامج تطوير المعلم وفق أحدث التوجهات العالمية.

مناهج جديدة

ولفت إلى أن تم إطلاق مناهج جديدة تواكب التوجهات الحديثة، وتركز بالإضافة للمعرفة على الجوانب المهارية والسلوكية، ومنها مقررات عن علوم الفضاء، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وغيرها؛ والتي بدأ فعلياً تدريسها للمرحلة الثانوية مع انطلاقة العام الدراسي الحالي.

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