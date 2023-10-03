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رغم ظروفه المالية الصعبة والالتزامات

3 سنوات يسدد ثمن الوحدة السكنية في بوابة طيبة ولم تُبْنَ!

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
3 سنوات يسدد ثمن الوحدة السكنية في بوابة طيبة ولم تُبْنَ!
المواطن - فريق التحرير

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سنوات تمر بلا نتيجة ملموسة، ونزيف مال مستمر بالنسبة إلى مواطن شكا من أنه يدفع شهريًّا أقساطًا كبيرة للبنك نظير وحدة سكنية في مشروع بوابة طيبة رغم أن الوحدة لم تُبْنَ بعد!

سنوات من السداد

الشاكي وجه رسالته إلى برنامج سكني وإلى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مؤكدًا أنه قدم على الوحدة منذ 3 سنوات ويخصم منه البنك ولكن حتى اليوم لم يتم بناء الوحدة، رغم ظروفه المالية الصعبة والالتزامات التي يوفي بها شهريًّا.

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سكني رد على الشكوى بالقول: فضلًا يرجى التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة ليتسنى لنا خدمتكم ومساعدتكم، إلا أن الشاكي علق على رسالة سكني بقوله: “كم مرة أتصل فيكم وأكلمكم وتقولوا روح لوافي ولا أدري إلى أين أحل مشكلتي”.

بوابة طيبة

وبحسب الموقع الرسمي لشراكات وزارة الإسكان على الإنترنت، يقع مشروع بوابة طيبة في الجهة الشرقية الشمالية من المدينة المنورة على طريق المطار الرئيسي الذي يربط المطار مع المسجد النبوي الشريف على بعد 7 كيلو مترات من المسجد النبوي الشريف وعلى بعد 3 كيلو مترات من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

ويجاور المخطط عدد من المنشآت الخدمية المهمة مثل: مسجد قباء (يبعد 9 كم)، محطة قطار الحرمين (يبعد 3.5 كم)، جبل أحد (يبعد 2 كم)، جامعة طيبة (يبعد 4 كم)، كما يتوفر في المخطط جميع خدمات البنية التحتية وجميع المرافق العامة (مدارس بنين وبنات- روضة أطفال- مساجد- حدائق- مواقف لكل شقة- مركز صحي).

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