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الاتحاد الآسيوي أصدر بيانًا حول الأمر

3 سيناريوهات متاحة بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
3 سيناريوهات متاحة بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن 3 سيناريوهات يفكر فيها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتنفيذ أحدهم، وذلك بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني الاثنين.

وقال الفراج في حلقة “الاثنين” في برنامج “أكشن مع وليد”: “القصة بدأت منذ أمس الأحد بدخول لاعبي الاتحاد للتدرب على ملعب نقش جهان، فوجدوا مجسمات سياسية في الملعب، وأخبرت بعثة الاتحاد المرافق الآسيوي ومراقب المباراة أنها لن تتدرب في ظل هذه الأجواء فما كان من إدارة نادي سباهان إلا أنها وعدت بإزالة تلك المجسمات قبل انطلاق المباراة اليوم”.

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وأضاف الفراج: “جاء الاتحاد للملعب فوجد أن إدارة سباهان أخلفت وعدها وبالتالي قررت بعثة الاتحاد مغادرة الملعب والتوجه للمطار رغم محاولة الاتحاد الإيراني لكرة القدم إقناع نظيره السعودي بإقناع بعثة الاتحاد بالبقاء في الملعب لخوض المباراة”.

وتابع الفراج: “الآن هناك 3 سيناريوهات لدى اتحاد القدم الآسيوي للأخذ بأحدهم بعد إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان وهي شطب نادي سباهان أصفهان من البطولة، أو منح الاتحاد النقاط الـ3، أو إقامة المباراة خارج إيران في الفترة المقبلة”.

لاعبو الاتحاد يغادرون إلى جدة

وفي وقت سابق، نشر حساب قناة “الإخبارية” عبر منصة “إكس” لقطات أولية من مغادرة بعثة نادي الاتحاد لإيران في طريقها إلى جدة بعد إلغاء مباراة سباهان أصفهان الإيراني التي كان من المقرر إقامتها الاثنين.

وذكرت قناة “الإخبارية” أن لاعبي العميد فور إلغاء المباراة توجهوا إلى مطار أصفهان لإنهاء إجراءات العودة إلى جدة.

ويستعد العميد لمواجهة النادي الأهلي مساء الجمعة المقبلة، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن نادي الهلال المتصدر.

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