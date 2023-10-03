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27 ألف تلميذ فحسب نالوا المعدل المطلوب

3 % فقط من الطلاب نجحوا في امتحان القبول بجامعة إثيوبية

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
3 % فقط من الطلاب نجحوا في امتحان القبول بجامعة إثيوبية
المواطن - فريق التحرير

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لم يتمكن سوى 3% من تلاميذ المدارس الثانوية الإثيوبية من اجتياز امتحانات القبول الجامعية، وفق ما أعلن وزير التعليم الإثيوبي، وهي نتيجة مماثلة لتلك التي سُجلت العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الإثيوبية عن الوزير برهانو نيغا قوله: إن “27 ألف تلميذ فحسب نالوا المعدل المطلوب لقبولهم في الجامعة من بين 845188 شاركوا في امتحانات الدخول”.

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وأوضح أن “عدد الناجحين في الامتحانات لم يتجاوز 3.2%، أي بانخفاض قدره 0.01 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الدراسي السابق”، مضيفًا أن “نصف المدارس تقريبًا التي ينتمي إليها المتقدمون للامتحانات لم ينجح منها أي تلميذ”.

ضعف أساليب التعليم

وأوضح الأستاذ في كلية العلوم التربوية والسلوكية بجامعة أديس أبابا مسيريت أسيفا أن السبب الرئيسي لهذه النتيجة المتدنية يتمثل في “الافتقار إلى الأدوات التربوية وضعف أساليب التعلم والتدريس”.

وأشاد بـ”الجهود الأخيرة للحد من الغش في الامتحانات”، لكنه لاحظ أن “ثمة نقصًا في الاهتمام بمعالجة مشاكل التدريس والتعلم الحقيقية التي تؤثر على أداء التلاميذ”.

من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بأن إثيوبيا حققت في السنوات الأخيرة “تقدمًا هائلًا نحو تعميم التعليم الابتدائي”، إذ التحق 88.7% من أطفال البلاد بالمدارس الابتدائية في 2021-2022، لكن 33.1% فحسب يتابعون التعليم الثانوي”.

وأضافت أن “جودة التعلّم تمثّل تحديًا كبيرًا” في إثيوبيا، إذ إن 90% من الأطفال في سن العاشرة لا يجيدون القراءة أو فهم جملة من نص بسيط”.

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