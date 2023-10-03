3 قنوات ناقلة لـ مباراة الهلال ضد الأهلي

يترقب عشاق كرة القدم السعودية غدًا قمة الهلال ضد الأهلي في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ضمن مباريات موسم 2023/2024.

الهلال ضد الأهلي

وتنطلق مباراة الهلال ضد الأهلي في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الملك فهد الدولي وتُنقل عبر قنوات SSC HD , QQ SPORTS LIVE , SHAHID VIP.

وفي اليوم، تبدأ مباريات الجولة الـ11 بمواجهتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الخليج ضد التعاون على استاد الأمير محمد بن فهد، ويُلاقي ضمك نظيره الأخدود على ملعب نادي ضمك.

وفي المواجهة الثالثة، يلعب الاتحاد ضد نظيره الحزم، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات اليوم

وقبل انطلاق مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ11، جاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 26 نقطة، التعاون ثانيًا برصيد 23 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 22 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 20 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 17 نقطة، الفيحاء ثامنًا، برصيد 14 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 13 نقطة، الشباب عاشرًا برصيد 12 نقطة، الرياض في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، ضمك في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

الخليج في المركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، الأخدود في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 والطائي في المركز الـ16 ولكل منهم 7 نقاط.

الحزم في المركز الـ17 “قبل الأخير” برصيد 6 نقاط، الرائد في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط.