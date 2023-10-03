3 مباريات في ختام تاسع جولات الدوري السعودي غدًا

تُختتم مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة 3 مباريات، وذلك ضمن منافسات موسم 2023/ 2024.

مباريات الغد في الدوري السعودي

وتنطلق مباريات الغد، بلقاء بين الأخدود والهلال في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية”.

وفي تمام التاسعة مساءً تقام مباراتا “الخليج ضد الرائد” و”الوحدة ضد الفيحاء”، وذلك في ختام مباريات الجولة التاسعة.

وفي اليوم، تُقام مباراتا “النصر ضد أبها” في السادسة مساءً على ملعب الأول بارك في الرياض، ثم الاتحاد ضد الأهلي في ديربي جدة في تمام التاسعة مساءً على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكانت مباريات أمس في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن، انتهت بفوز ضمك على الحزم برباعية مقابل هدف، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، بينما فاز الفتح على الاتفاق بثنائية مقابل هدف.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد التعاون في الصدارة برصيد 22 نقطة، يليه الهلال 20 نقطة في المركز الثاني، الاتحاد ثالثًا برصيد 19 نقطة، النصر رابعًا برصيد 18 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 17 نقطة، الاتفاق سادسًا برصيد 17 نقطة، الأهلي سابعًا برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 10 نقاط، ضمك عاشرًا برصيد 10 نقاط.

وفي المركز الـ11 يتواجد فريق الشباب برصيد 9 نقاط، الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الرياض في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، الأخدود يملك 7 نقاط في المركز الـ14، الطائي في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

أبها في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، الرائد في المركز السابع عشر “قبل الأخير” ويملك 4 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.