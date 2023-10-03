3 مكاسب للأخدود في حال إيقاف علي البليهي

يستعد نادي الأخدود لاتخاذ إجراء أقوى وذلك بعد رفض لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج الذي تقدم به النادي ضد مشاركة علي البليهي لاعب الهلال في مباراة الفريقين في دوري روشن ضمن لقاءات الجولة التاسعة.

إجراء أقوى من الأخدود

الإعلامي بندر الشهري قال في برنامج ” الديوانية” المذاع على ” القنوات الرياضية السعودية” : “الأخدود يرغب في الوصول لأعلى مراحل التقاضي، والنادي كذلك طلب حيثيات القرار المرفوض من قبل لجنة الانضباط”.

وأضاف: ” الأخدود لديه النية للاستئناف في الأسابيع المقبلة ويبحثون عن تقارير أخرى تدعم موقفهم”.

عدد بطاقات علي البليهي

وفي حال نجح نادي الأخدود في إثبات حصول البليهي على 4 بطاقات صفراء وليس 3، سيحصل الأخدود على النقاط الـ3 من مباراة الهلال بجانب إيقاف علي البليهي ومنعه من المشاركة مع الهلال في بعض المباريات وقد يُغرم الهلال ماليًا لارتكابه خطأ إداريًا بإشراك لاعب لا يحق له المشاركة.

يذكر أن برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية” ذكر أن إدارة نادي الأخدود أكدت حصول البليهي على بطاقة صفراء في مواجهة الفيحاء وأن تلك البطاقة الرابعة مسجلة في تقرير حكم المباراة.