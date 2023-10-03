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خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

3 نجوم من الدوري الإنجليزي مرشحون للانضمام لـ دوري روشن

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
3 نجوم من الدوري الإنجليزي مرشحون للانضمام لـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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ذكرت تقارير إعلامية أن 3 نجوم عالميين قد ينضمون لـ دوري روشن السعودي للمحترفين في يناير المقبل، وذلك مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت التقارير أن الثلاثي المرشح للانضمام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين هم “المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الإنجليزي كالوم ويلسون لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”.

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وفي فترة سابقة، شهد دوري روشن السعودي للمحترفين صفقات من العيار الثقيل بهدف إعلاء القيمة التسويقية للدوري السعودي، ليس فقط في آسيا بل في العالم كله.

البداية كانت بتعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير من العام الجاري، وكانت تلك الصفقة بمثابة حجر الأساس لبناء دوري تنافسي قوي، ثم بعد إطلاق مشروع خصخصة الأندية الرياضية تم جلب صفقات عالمية من العيار الثقيل مثل البرازيلي نيمار دا سيلفا لنادي الهلال والفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي لنادي الاتحاد بجانب إحضار المدرب الإنجليزي المخضرم ستيفن جيرارد لتدريب نادي الاتفاق.

إحصائيات عن دوري روشن

كذلك مع إطلاق إستراتيجية التحول من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين فإن تلك الاستراتيجية تهدف لرفع القيمة التسويقية لـ الدوري السعودي للمحترفين مع جذب المستثمرين وزيادة مستوى التنافسية وبناء جيل قوي من اللاعبين السعوديين من خلال الاحتكاك بأبرز نجوم العالم في كرة القدم.

كيفين دي بروين
النجم البلجيكي – المصدر @ManCity

يذكر أن الدوري السعودي “دوري المحترفين” حل في المركز الثامن ضمن أعلى الدوريات إنفاقًا على ضم اللاعبين في آخر 10 سنوات حيث جاء “الدوري الإنجليزي أولًا برصيد 27 مليار دولار، الدوري الإيطالي ثانيًا برصيد 12 مليار دولار، الدوري الإسباني ثالثًا برصيد 9 مليار دولار، الدوري الألماني رابعًا برصيد 8 مليار دولار، الدوري الفرنسي خامسًا برصيد 7 مليار دولار، الدوري الصيني سادسًا برصيد ملياري دولار، الدوري البرتغالي سابعًا برصيد مليار و800 مليون دولار، الدوري السعودي ثامنًا برصيد مليار و700 مليون دولار، الدوري الروسي تاسعًا برصيد مليار و700 مليون دولار، الدوري الهولندي عاشرًا برصيد مليار و500 مليون دولار”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

 

 

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