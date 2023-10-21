34 وظيفة بشركة المياه الوطنية بعدة تخصصات

أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (34) وظيفة إدارية وقانونية وهندسية في كل من (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي إدارة البرامج التعليمية

– أخصائي أول الامتثال

– رئيس قسم التصميم الهندسي

– مدير البرنامج

– رئيس قسم الحماية من الحرائق

– مدير مشروع

– رئيس قسم المياه

– مدير الخدمات العامة وخدمات الأسطول

– مسؤول التحصيل الحكومي

– مدير إدارة العقود- مندوب تحصيل المساكن

– أخصائي قانوني

– أخصائي إدارة العقود

– أخصائي أول الامتثال للسلامة من الحرائق

– رئيس قسم العلاقات الحكومية

– أخصائي الحماية من الحرائق

– مشرف الأزمات والكوارث

– أخصائي السلامة

– رئيس قسم مراقبة التكاليف

– رئيس قسم السلامة

– مدير الخدمات المشتركة

– مدير البيئة

– مدير مراقبة أداء المشروع

– منسق التوزيع

– خيبر التخطيط الاستراتيجي للمشاريع

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الموارد البشرية

– إدارة المشاريع

– العلاقات العامة

– الصحة والسلامة

– الهندسة

– الهندسة المدنية

– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

أماكن العمل:

– الرياض

– الشرقية

– مكة المكرمة

– المدينة المنورة

– الطائف

– جدة

– تبوك

– القصيم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا