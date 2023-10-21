34 وظيفة بشركة المياه الوطنية بعدة تخصصات

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة
أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (34) وظيفة إدارية وقانونية وهندسية في كل من (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي إدارة البرامج التعليمية
– أخصائي أول الامتثال
– رئيس قسم التصميم الهندسي
– مدير البرنامج
– رئيس قسم الحماية من الحرائق
– مدير مشروع
– رئيس قسم المياه
– مدير الخدمات العامة وخدمات الأسطول
– مسؤول التحصيل الحكومي
– مدير إدارة العقود- مندوب تحصيل المساكن
– أخصائي قانوني
– أخصائي إدارة العقود
– أخصائي أول الامتثال للسلامة من الحرائق
– رئيس قسم العلاقات الحكومية
– أخصائي الحماية من الحرائق
– مشرف الأزمات والكوارث
– أخصائي السلامة
– رئيس قسم مراقبة التكاليف
– رئيس قسم السلامة
– مدير الخدمات المشتركة
– مدير البيئة
– مدير مراقبة أداء المشروع
– منسق التوزيع
– خيبر التخطيط الاستراتيجي للمشاريع
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الموارد البشرية
– إدارة المشاريع
– العلاقات العامة
– الصحة والسلامة
– الهندسة
– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلها
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
أماكن العمل:
– الرياض
– الشرقية
– مكة المكرمة
– المدينة المنورة
– الطائف
– جدة
– تبوك
– القصيم
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا