4 أشياء لا تسوينها مع زوجك .. تضرك وتقلل من أنوثتك

وجهت الأخصائية والاستشارية النفسية والأسرية فاطمة محمد، 4 نصائح مهمة للزوجات لتسعد بحياتها الزوجية، وتتجنب مشاعر الاحتراق النفسي التي تؤثر بالسلب على حياتها وصحتها النفسية.

وقالت فاطمة محمد في مقطع فيديو متداول عبر منصة “إكس”، 4 أشياء لا تسوينها مع زوجك لأنها تضرك وتقلل من أنوثتك كالتالي:

لا تكوني امرأة مسترجلة:

أولاً: احذري أن تكوني امرأة مسترجلة تدمرين أنوثتك وتعاملين زوجك بندية وترفعين صوتك عليه، حتى لو قلب عليكي تقدرين تزعلين بطريقة أحلى وأرقى.

يعني لا تردي الكلمة بعشر، أو تقولي سوالي وأسويله وقالي وأقوله.. فلا تعاملي زوجك بندية، لأن ذلك معناه أنت هنا ما عندك ذكاء عاطفي وتحترقين نفسياً.

وأضافت “الله ميز المرأة بالعاطفة وإذا قلب عليكي خلي عندك استراتيجية معينة كيف تتعاملين معه، كيف أعطيه مساحته وليس أعامله بندية.. واعلمي أن المرأة إذا تعصبت وانفعلت أحياناً تجيب العيد”.

احذري سوء النية

ثانيا: لا تعاملين زوجك بسوء نية، يعني ليس كل شيء يبدر من الرجل تفسيره بسوء نية، مثلا أصله يحتقرني، أصله مقصر فيني ، قصده يسوي لي، واعلمي أن زوجك انعكاس لأفكارك، إذا أنت ترينه سيء ويهجرك وما يهتم فيك أنت ستتألمين.

ويمكنك أن تعطي مبررات لحالة زوجك، مثلا يمكن لديه مشاكل يمكن كذا يمكن كذا، يمكن مضغوط يمكن عنده هموم يمكن مشاكل في العمل.

لا تتعلقين بزوجك

ثالثا: لا تتعلقين فيه بصورة مبالغ فيها، أي لا تتعلقي بزوجك وتجعليه محور الكون لك، من أول ما تصحين إلى موعد نومك، اشغلي نفسك بأمور أخرى، ما عندك طموح ما عندك أهداف علاقات أخرى بربك بأبنائك بأهلك؟

وتابعت فاطمة ” زوجك جزء مهم من حياتك، وله كل التقدير والاحترام لكن البعض خاصة المرأة الضعيفة تتعلق بزوجها، هنا قوي شخصيتك ثقي بنفسك اعرفي دورك تجاهه، سوي الذي عليك ولكن إذا ضجر أو انقلب لا تجعلي ذلك يؤثر عليكِ”.

احذري النقد واللوم والعتب

رابعاً وأخيراً: لا تعاملينه بالنقد واللوم والعتب، احذري التركيز على الشيء السلبي في سلوك زوجك، لأنك بذلك سوف تحترقين من الداخل، وتعلمي فن الطلب.

وإذا كانت لديك مطالب من زوجك اطلبيها بالعقل والحكمة، مثلا في شيء في خاطري أبغي كذا، كنت في أفكر في كذا.