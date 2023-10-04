4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد

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أعادت شركة الكهرباء التذكير باشتراطات طلب تركيب عداد كهرباء جديد.
وقالت الشركة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه يجب تجهيز صورة من رخصة البناء سارية المفعول، مع البدء بتنفيذ العزل الحراري في المنشأة، وكذلك تجهيز موقع تركيب العداد، وأخيرًا تنفيذ التأريض.
كما ردت الشركة كذلك على استفسار بشأن الفاتورة الثابتة وقالت: إنه بعد 12 شهرًا من الاشتراك بالفاتورة الثابتة، يتم احتساب قيمة الفاتورة للعام الجديد بعد مراجعة متوسط الاستهلاك لآخر (12) شهرًا، (وإن وجد) فروقات للعام السابق يتم توزيع الفروقات على المتوسط الجديد.