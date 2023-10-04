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يجب تجهيز صورة من رخصة البناء

4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد
المواطن - فريق التحرير

أعادت شركة الكهرباء التذكير باشتراطات طلب تركيب عداد كهرباء جديد.

اشتراطات طلب تركيب عداد كهرباء

وقالت الشركة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه يجب تجهيز صورة من رخصة البناء سارية المفعول، مع البدء بتنفيذ العزل الحراري في المنشأة، وكذلك تجهيز موقع تركيب العداد، وأخيرًا تنفيذ التأريض.

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الفاتورة الثابتة:

كما ردت الشركة كذلك على استفسار بشأن الفاتورة الثابتة وقالت: إنه بعد 12 شهرًا من الاشتراك بالفاتورة الثابتة، يتم احتساب قيمة الفاتورة للعام الجديد بعد مراجعة متوسط الاستهلاك لآخر (12) شهرًا، (وإن وجد) فروقات للعام السابق يتم توزيع الفروقات على المتوسط الجديد.

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