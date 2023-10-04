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4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر لديك؟

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر لديك؟
المواطن - فريق التحرير

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إدمان الإنترنت لم يعد حكرًا على الفئات العمرية الصغيرة التي اعتاد على الألعاب الإلكترونية ومتابعة أفلام الرسوم المتحركة فحسب بل امتد ليشمل فئات كثيرة من المجتمع مع التوسع الهائل في استخدام تكنولوجيا الاتصالات وسهولة الوصول إلى خدمات الإنترنت حتى في الأماكن النائية والقرى المحرومة من الخدمات في العديد من الدول.

الحاجة إلى الإنترنت

ومع انتشار الإنترنت حول العالم زادت الحاجة إليه وأصبح أحد الأساليب التي تسهل أداء الأعمال حول العالم وتخلق فرصًا جديدة لم يكن متعارفًا عليها من قبل، وتطور الأمر من وسيلة تواصل وتلقي الأخبار حول العالم إلى وسيلة لإنجاز الأعمال بل أحد أهم وسائل الترفيه بعد الانتشار الواسع لأجهزة الجوال وتحولها إلى مكون أساسي من مكونات الحياة اليومية المعاصرة.

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علامات إدمان الإنترنت

وإدمان الإنترنت مصطلح تعبيري يرمز إلى عدم قدرة الأشخاص على الاستغناء عن الإنترنت في حياتهم اليومية رغم ما يمكن أن يسببه ذلك من مشاكل وأضرار بدنية أو نفسية أو حتى اجتماعية ومن بين العلامات ما يلي:

  • تزايد الثقة في التكنولوجيا الحديثة وكل جديد يصل إلى مسامعك.
  • وجود رغبة ملّحة بتجربة كل التطبيقات الجديدة خاصة تطبيقات التراسل الفوري والدردشة الصوتية ومحادثات الفيديو.
  • إهمال المسؤوليات في العالم الحقيقي والانشغال المبالغ فيه بما تشاهده في الفضاء الإلكتروني.
  • تكوين العلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت والانعزال عن الحياة الواقعية والبحث عن عالم آخر تقضي فيه معظم يومك.

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