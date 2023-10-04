4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر لديك؟

إدمان الإنترنت لم يعد حكرًا على الفئات العمرية الصغيرة التي اعتاد على الألعاب الإلكترونية ومتابعة أفلام الرسوم المتحركة فحسب بل امتد ليشمل فئات كثيرة من المجتمع مع التوسع الهائل في استخدام تكنولوجيا الاتصالات وسهولة الوصول إلى خدمات الإنترنت حتى في الأماكن النائية والقرى المحرومة من الخدمات في العديد من الدول.

الحاجة إلى الإنترنت

ومع انتشار الإنترنت حول العالم زادت الحاجة إليه وأصبح أحد الأساليب التي تسهل أداء الأعمال حول العالم وتخلق فرصًا جديدة لم يكن متعارفًا عليها من قبل، وتطور الأمر من وسيلة تواصل وتلقي الأخبار حول العالم إلى وسيلة لإنجاز الأعمال بل أحد أهم وسائل الترفيه بعد الانتشار الواسع لأجهزة الجوال وتحولها إلى مكون أساسي من مكونات الحياة اليومية المعاصرة.

علامات إدمان الإنترنت

وإدمان الإنترنت مصطلح تعبيري يرمز إلى عدم قدرة الأشخاص على الاستغناء عن الإنترنت في حياتهم اليومية رغم ما يمكن أن يسببه ذلك من مشاكل وأضرار بدنية أو نفسية أو حتى اجتماعية ومن بين العلامات ما يلي: